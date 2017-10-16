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15:46 (мск), источник: РИАЦ

Качество ремонта волгоградских дорог у экспертов нареканий не вызывает

На отреконструированном дорожном полотне по улице Порт-Саида произведен очередной отбор проб. Работы, стартовавшие в сентябре текущего года, подрядная организация завершила досрочно: ремонт на участке магистрали, расположенной в центре Волгограда, велся в ночное время.

Источник: РИАЦ

— Предусмотренный срок окончания работ — 31 октября, но мы значительно раньше закончили, — рассказал технический директор ООО «Астрол-СК» Гелакис Грамматиков. — Единственная трудность была связана с тем, что здесь оживленное движение автотранспорта и троллейбусов, поэтому наша организация работала в ночное время, в промежутке с 00 часов до 6.00 утра. Жители близлежащих домов относились к этому нормально: никаких замечаний с их стороны не было. Люди понимали, что мы работаем, чтобы волгоградцы получили хороший участок проезжей части.

Представители заказчика на всех этапах ремонта осуществляли операционный контроль. Качество выполненных на Порт-Саида работ сомнений не вызывает.

— В рамках общественного контроля на участке отремонтированной дороги, проходящей по улице Порт-Саида, был произведен отбор проб асфальтобетонного покрытия для проверки в независимой лаборатории на соответствие с заявленными проектами. В настоящее время уже установлено, что щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь уложена в соответствии с проектом, определяющим толщину верхнего слоя в 5 см, — отметил заместитель руководителя МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров.

Участок по улице Порт-Саида в границах от улиц Коммунистической до Советской (протяженность — 590 метров) реконструирован в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», главным условием которого является трехуровневый контроль качества материалов и работ: за процессом следят подрядчики, заказчики и независимые эксперты.

— Мы проверяем асфальтобетонные смеси на этапе поставки, вторая ступень — подрядчик, который производит приемку на объекте и обследуют, естественно, общественники. В процессе производства работ систематично проводится операционный контроль как со стороны нашей организации, так и подрядчика: мы берём вырубки, сдаём пробы в независимую лабораторию, с которой заключён договор, помимо этого со стороны заказчика производится контроль. Сегодня взята проба для стандартных испытаний, после будут получены результаты. Но мы уже знаем, что смесь по всем показателям прошла проверку, то есть она соответствует всем физико- механическим свойствам, — пояснил представитель подрядной организации Гелакис Грамматиков.

За ходом лабораторных исследований качества дорог, ремонтируемых в рамках федерального проекта, следят и общественники.

— На таких объектах Общероссийский Народный Фронт выступает заказчиком. Мы, естественно, присутствием здесь не в первый раз, поскольку достаточно серьезно контролируем весь процесс. Завтра мы совместно с представителями подрядчика проведем испытания и посмотрим, насколько данная смесь соответствует всем требованиям стандарта. Если не соответствует, то будем просить подрядчика переделать данный участок, — сообщил активист регионального отделения ОНФ Антон Жук.

Эксперты независимой лаборатории в течение двух дней будут испытывать образцы уложенного покрытия на прочность.

— Мы взяли вырубку из верхнего слоя покрытия щебеночно мастичного асфальтобетона ЩМА-15 на соответствие требованиям ГОСТа по показателям водонасыщения: если образец наберет менее 4% воды, то смесь признается уплотненной. Если больше, то при нескольких циклах замерзания и оттаивания структура асфальтобетона будет разрушаться, и уже весной покрытие придет в негодность, — рассказал специалист ОП ЗАО «ЦИВССМ» Игорь Погарский.

Первичный осмотр вырубленных проб показал, что укладка покрытия произведена в соответствии с требованиями.

— Толщина слоя соответствует требованиям проекта. Также обеспечено сцепление с нижним слоем, то есть верхний слой не отошёл от нижней части, — отметил эксперт.

Пробы, как правило, берутся в любом месте, независимо от желания подрядной организации. Такой подход обеспечивает объективность проверки масштабного комплексного ремонта. Отметим, что площадь участка на ул. Порт-Саида составляет 5300 кв. метров. Стоимость реконструкции — более 7 млн рублей. Как показывает опыт, столь серьезные затраты оправданы.

— На данном участке сперва подрядная организация выполнила удаление старого отслужившего слоя покрытия по всей площади, затем здесь был выполнен выравнивающий слой и уложено более 800 тонн асфальтобетона — выполнен верхний слой. Такой комплексный подход к ремонту применяется по всему городу начиная с 2014 года и хорошо зарекомендовал себя, — подчеркнул заместитель руководителя МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров.

В течение трех лет в Волгоградской области масштабным дорожными работами было охвачено порядка 1,5 тысячи километров автомагистралей. Эксперты отмечают, что ничего подобного в регионе не осуществлялось с советских времен. В результате построены 39 асфальтированных трасс, соединяющих села и объекты сельхозпроизводства. Глобальная «перезагрузка» произошла и в Волгограде: с 2014 года в областной столице комплексно отремонтированы 250 километров дорог, обустроены безопасные подъезды к 90 школам, идет обновление асфальтового покрытия внутри кварталов жилых домов. Эксперты и общественники отмечают, что ситуация с волгоградскими дорогами меняется в лучшую сторону: отремонтированные магистрали прошли проверку климатическими условиями. Так, обновленные в 2015—2016 годах дороги пережили зимы, недостатки, которые были выявлены, составляли незначительный процент и устранялись подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

— Дороги в нашем городе улучшаются. Качество ремонтных работ также, по сравнению с предыдущими годами, значительно растет. За последнее время серьезных недочетов не было выявлено. На Третьей Продольной подрядчик признал небольшое несоответствие требованиям и уже все исправил. А в целом, всё отлично: нареканий нет, — прокомментировал качество комплексного ремонта, производимого в текущем году в Волгограде, активист ОНФ Антон Жук.

— Наши исследования в основном показывают положительные результаты, — подтверждает специалист ОП ЗАО «ЦИВССМ» Игорь Погарский.

Позитивные изменения в дорожной сфере Волгоградской области и хороший темп восстановления автомагистралей во время рабочей поездки в Волгоград в августе текущего года отметил и председатель правительства Дмитрий Медведев. Опыт региона по развитию дорожно-транспортной сети на международном форуме в Москве представил Андрей Бочаров.

Отметим, что выполнение ряда задач, определенных губернаторской долгосрочной стратегией развития, позволило Волгоградской области войти в число участников проекта «Безопасные и качественные дороги». И доверие федерального центра растет. Так, благодаря эффективному взаимодействию региональной власти с Министерством транспорта РФ и Росавтодором в 2017 году в Волгоградской области завершается обновление порядка 170 километров дорог. Подрядчики завершают ремонтные работы: в настоящее время на ряде объектов, реконструируемых в рамках федерального проекта, уже ведется установка светофоров, консолей над проезжей частью, барьерных ограждений и знаков. В Волжском выполнены все условия государственного заказа: полностью обновлены дороги на улицах Александрова, Карбышева, Горького, Пушкина, участки автодороги № 5 и проспекта Ленина. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области готовит перечень объектов, которые войдут в план реконструкции на 2018 год. В этой работе учитываются как данные ГИБДД об аварийности улиц, так и пожелания жителей. Помощь оказывают общественные организации, в том числе и ОНФ.

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