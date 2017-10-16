Строительство стадиона «Волгоград-Арена» будет завершено до конца года

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Глава региона отметил, что главная задача, которая стоит перед регионом — завершить все общестроительные работы по возведению «Волгоград-Арены» до конца 2017 года. Пуско-наладочные работы будут выполнены в марте следующего года.

— Не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать выполнить эту задачу. Напомню, что в 2014 году некоторые скептики говорили, что стадиона здесь не будет. Сегодня «Волгоград-Арена» признается экспертами одним из лучших стадионов страны. Все планы по подготовке к ЧМ-2018 в Волгоградской области выполняются в полном объеме, — заявил Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул, что большая работа проводится и вокруг стадиона. Благодаря чемпионату Волгоград получил уникальную возможность кардинально модернизировать устаревшую инфраструктуру — дорожную, спортивную, коммунальную, гостиничную. В частности, в рамках подготовки к мундиалю ведется строительство Нулевой продольной магистрали, которая соединит центр города и стадион. Благодаря берегоукреплению и строительству рокадной дороги комплексно развивается прибрежная зона, где по предложению горожан строится прогулочная инфраструктура, велосипедные дорожки, пляж. Кроме того идет масштабная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКИО). Всё это должно стать наследием ЧМ-2018, служить многим поколениям волгоградцев, обеспечивая стратегическое развитие региона.

По словам Леонида Ставицкого, объем работы в Волгограде по подготовке к ЧМ-2018 проделан колоссальный.

— Качество работы оценит стройконтроль. Она сейчас на завершающем, очень ответственном этапе. Подготовка документации, проведение комплексных проверок, получение согласования на соответствие, прием в эксплуатацию — все это требует синхронизации действия всех сторон вовлеченных к подготовке к чемпионату. Координирующую роль в этом вопросе должны сыграть наша рабочая группа, созданная по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. На 1 января 2018 года все обязательства, взятые перед FIFA, должны быть выполнены. Волгоград проделал огромную работу, стал еще более красивым, прогресс на лицо. Уверен, что стадион станет вторым сердцем Волгограда, первое — Мамаев курган, — заявил он.

В строительстве стадиона задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно. В настоящее время на объекте установлено более 75% кровельного покрытия из полимерных материалов. Продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории. На футбольном поле стадиона, которое было засеяно в середине сентября, уже проросла трава. Для посева использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс.

При помощи системы подогрева, включающей в себя трубопроводы общей протяженностью 36 км, будет поддерживаться положительная температура в корневой зоне. Это позволит проводить матчи и при низких температурах воздуха. Система дренажа и аэрации обеспечит быстрое удаление лишней влаги и насыщение корневой зоны кислородом, создавая условия для качественного роста травы. Профессиональная система орошения, включая 24 спринклера, расположенных на территории поля, гарантирует стопроцентное покрытие поля при его поливе.

С помощью встроенных в поле специальных датчиков агрономы будут ежедневно вести мониторинг и анализ состояния почвы. Система диагностики, инженерные системы, а также профессиональная техника для ухода за газоном обеспечат правильное функционирование игровой площадки стадиона.

В конце прошлого месяца на объекте построена пешеходная эстакада — АО «СТГ» завершило возведение последней из восьми лестниц железобетонной конструкции. В ходе сооружения эстакады, включая ее наземную и подземную (фундаментную) части, уложено почти 10 тысяч кубометров бетона. Практически такой же объем материала потребовался для строительства трибун арены, на которых уже в будущем году смогут расположиться 45 000 болельщиков.

Эстакада шириной 11 м опоясывает стадион на уровне второго этажа. С земли на нее ведут центральный пандус со стороны проспекта Ленина и восемь лестниц (ширина каждой — 12 м), расположенных по периметру «Волгоград Арены». С эстакады зрители смогут пройти в фойе арены, и далее — уже на трибуны. Расположение лестниц по периметру стадиона и их пропускная способность обеспечат максимально комфортный, быстрый и безопасный доступ на стадион всех зрителей.

Отметим, что строительство стадиона находится под постоянным контролем региональных и федеральных гостей. Ход строительства нового стадиона ранее положительно оценили министр спорта РФ Виталий Мутко, представители ФИФА и Оргкомитета-2018, делегация Совета Федерации ФС РФ. 3 октября реализация проекта обсуждалась на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» под председательством президента РФ Владимира Путина. Перед началом заседания главы регионов показали Владимиру Путину макеты стадионов и аэропортов в городах-хозяевах ЧМ-2018. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил главе государства о проектах, реализуемых в рамках подготовки к мировому футбольному первенству в Волгограде, а также заверил, что все подготовительные работы по стадиону и по авиаузлу идут по плану. Губернатор также сообщил президенту, что 9 мая в Волгограде планируется провести финальный матч Кубка России сезона-2017/18.

Напомним, что в 2014 году участие Волгограда в организации и проведении ЧМ-2018 было под угрозой. Отстоять город, сохранить его в составе участников мирового футбольного первенства руководству области удалось благодаря поддержке президента. Благодаря доверию федерального центра и активизации подготовки к чемпионату приняты дополнительные решения по модернизации инфраструктуры.