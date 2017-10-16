В Дзержинском районе Волгограда сносят аварийную двухэтажку

Этот дом был признан аварийным еще в 2009 году межведомственной комиссией при администрации района. Сейчас строители завершают демонтаж здания, и до конца недели на этом месте останется ровная площадка. Весь строительный мусор будет отправлен на свалку и частично — на дробилку.
— В этом доме проживали восемь семей, пять из которых являлись собственниками. Всего 18 человек. Все семьи переселены в новое благоустроенное жилье в многоквартирных домах на улицах Санаторной и Маршала Воронова, расположенных на территории Волгограда. Новые квартиры предоставлялись такой же площадью, а в некоторых случаях граждане получили большую площадь, чем та, в которой они проживали, — рассказал начальник отдела представления жилья комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда Виктор Ячменев.
В рамках муниципального контракта в этом году будут снесены еще три аварийных дома по ул. Байдакова, Логовской и 4-й участок. Подрядная организация закончит демонтаж зданий в ближайшие две недели. Все собственники квартир также получили жилье в новостройках. Всего новоселами в 2017 году стали 44 человека — 15 семей собственников и две семьи нанимателей.
Добавим, что в регионе также действует областная программа по переселению аварийного жилищного фонда. В ее рамках с 2013 по 2016 годы были расселены 735 семей из 30 аварийных домов. В полном объеме завершена программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Отметим, что многие дома, которые были построены 50−60 лет назад, пришли в упадок. И если 10 лет назад проблему можно было решить проведением капремонта, то сегодня она перешла в разряд сложно разрешимых. В связи с этим власти приняли новый механизм комплексного решения ситуации, и ушли от практики переселения отдельных семей. По согласованию с Фоном содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и руководством области в 2014 году муниципалитет приобрел благоустроенное жилье у застройщиков. Это позволило переселять жильцов аварийного фонда в помещения высокого качества.