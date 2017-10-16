Северная столица готовится выпустить «Единую карту петербуржца» на базе платежной системы «Мир»
Первые льготники получат ее уже в следующем году.
Первые льготники получат ее уже в следующем году.
«Единая карта петербуржца» — не миф, а реальность. Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление о создании карты 27 июля. И поручил ведомствам, ответственным за «Единую карту петербуржца», договориться к октябрю. И они договорились.
12 октября в городе на Неве объявили конкурс на разработку и выполнение первой очереди работ по созданию государственной информационной системы «Единая карта петербуржца».
Конкурс на 152 миллиона рублей объявил Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. На то, чтобы подать заявку, у кандидатов есть чуть меньше месяца — до 11 ноября. А на то, чтобы выполнить условия по контракту, у подрядчика будет полгода — до конца июля 2018 года.
Для этого необходимо будет провести анализ и транспортной инфраструктуры, и рынка электронных карт, и мер социальной поддержки горожан в целом.
Справка
Единая карта петербуржца предназначена для помощи льготным категориям граждан.
— На карте будет закодирована вся необходимая информация о владельце — его персональные данные, фото, подпись. При этом карту можно будет использовать как электронный проездной, платежный инструмент с возможностью получения скидок в рамках программ лояльности и дисконтных программ.
А к 2020 году владельцами ЕКП станут почти два миллиона горожан, — заявил Валерий Москаленко, исполняющий обязанности председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.
Конкретно
Внедрением и сопровождением проекта «Единая карта петербуржца» занимается Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, а также подведомственное ему
Разработка ведется при участии руководителей профильных органов государственной власти, представителей Национальной системы платежных карт, банковских кругов, а также
В настоящее время КЭПиСП разработан паспорт и сводный план проекта «Единая карта петербуржца». Определен перечень электронных сервисов и состав информации, размещаемой на карте.
На создание «ЕКБ» город выделил 197 миллионов рублей.