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17:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Северная столица готовится выпустить «Единую карту петербуржца» на базе платежной системы «Мир»

Первые льготники получат ее уже в следующем году.

Источник: РИА "Новости"

«Единая карта петербуржца» — не миф, а реальность. Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление о создании карты 27 июля. И поручил ведомствам, ответственным за «Единую карту петербуржца», договориться к октябрю. И они договорились.

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12 октября в городе на Неве объявили конкурс на разработку и выполнение первой очереди работ по созданию государственной информационной системы «Единая карта петербуржца».

Конкурс на 152 миллиона рублей объявил Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. На то, чтобы подать заявку, у кандидатов есть чуть меньше месяца — до 11 ноября. А на то, чтобы выполнить условия по контракту, у подрядчика будет полгода — до конца июля 2018 года.

Для этого необходимо будет провести анализ и транспортной инфраструктуры, и рынка электронных карт, и мер социальной поддержки горожан в целом.

Справка

Единая карта петербуржца предназначена для помощи льготным категориям граждан.

С ней льготники будут получать скидки в магазинах и оплачивать проезд в общественном транспорте. Кроме того, карта будет действовать в медицинских учреждениях, входящих в систему ОМС.

— На карте будет закодирована вся необходимая информация о владельце — его персональные данные, фото, подпись. При этом карту можно будет использовать как электронный проездной, платежный инструмент с возможностью получения скидок в рамках программ лояльности и дисконтных программ.

Первые карты на базе платежной системы «Мир» появятся уже в следующем году.

А к 2020 году владельцами ЕКП станут почти два миллиона горожан, — заявил Валерий Москаленко, исполняющий обязанности председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Конкретно

Внедрением и сопровождением проекта «Единая карта петербуржца» занимается Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, а также подведомственное ему Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр информационного сопровождения».

Разработка ведется при участии руководителей профильных органов государственной власти, представителей Национальной системы платежных карт, банковских кругов, а также бизнес-сообщества. При разработке проекта был учтен опыт других регионов РФ и международный опыт.

В настоящее время КЭПиСП разработан паспорт и сводный план проекта «Единая карта петербуржца». Определен перечень электронных сервисов и состав информации, размещаемой на карте.

На создание «ЕКБ» город выделил 197 миллионов рублей.

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