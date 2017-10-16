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15:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Парковка у одного из главных зданий Челябинска станет платной

В Челябинской мэрии нашли средство от хаотичной парковки перед окнами администрации — за стоянку там теперь придется платить, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Оставлять машины без оплаты можно будет до конца ноября, за это время смонтируют шлагбаумы и установят будки контролера. Брать деньги будет МБУ «Городские парковки» — участок попадет под их управление. Уже известен тариф — 30 рублей в час. Будут и бесплатные места для инвалидов, а также сотрудников администрации и городской Думы. Предполагается, такая мера дисциплинирует водителей — сейчас нередко машины на этой территории ставят хаотично, перекрывая проезды. Если эксперимент окажется удачным, его повторят и на других участках — каких, пока неизвестно.

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