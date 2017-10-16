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15:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области снизилась средняя зарплата

К осени уменьшились как номинальные, так и реальные выплаты за труд.

Источник: Reuters

В сентябре средняя зарплата в Омской области составляла 28 345 рублей 20 копеек. Такие цифры обнародовал сегодня Омскстат.

Это означает, что в регионе упала как номинальная, так и реальная зарплата. Номинальная зарплата в сентябре составила 98,5% от уровня августа, реальная — 99,2%. Напомним, что реальная зарплата перерасчитывается с учётом инфляции.

За период с января по сентябрь 2017 года средняя зарплата в регионе достигала 28 970 рублей 80 копеек.

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 В Омской области снизилась средняя зарплата
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