В Омской области снизилась средняя зарплата
К осени уменьшились как номинальные, так и реальные выплаты за труд.
К осени уменьшились как номинальные, так и реальные выплаты за труд.
В сентябре средняя зарплата в Омской области составляла 28 345 рублей 20 копеек. Такие цифры обнародовал сегодня Омскстат.
Это означает, что в регионе упала как номинальная, так и реальная зарплата. Номинальная зарплата в сентябре составила 98,5% от уровня августа, реальная — 99,2%. Напомним, что реальная зарплата перерасчитывается с учётом инфляции.
За период с января по сентябрь 2017 года средняя зарплата в регионе достигала 28 970 рублей 80 копеек.