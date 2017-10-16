Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в квитанциях
Внедрение единого платежного документа позволяет людям лучше понять, сколько, за что и по каким тарифам они должны платить.
Внедрение единого платежного документа позволяет людям лучше понять, сколько, за что и по каким тарифам они должны платить.
Госдума занята разработкой механизма взимания штрафа за некорректное формирование платежного документа по услугам ЖКХ, сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская.
«При неправильном выставлении платежного документа по жилищным и коммунальным услугам мы прописываем механизм штрафа в размере 50%. Этот момент будет решен. Декларация была, а механизма не было», — приводит ее слова «Интерфакс».
Ошибки со стороны управляющих компаний нередки, отметила депутат. Внедрение единого платежного документа (ЕПД), формат которого был утвержден в конце 2013 года, позволяет людям лучше понять, сколько, за что и по каким тарифам они должны платить.