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15:59 (мск), источник: КрымPress

«Массандра» собрала уже больше 10 тысяч тонн винограда

О том, что «Массандра» собрала уже больше 10 тысяч тонн винограда, сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко. В планах — собрать в этом году свыше 15 тысяч тонн солнечной ягоды.

Друзья, у меня отличные новости! Уборка винограда продлится еще как минимум три недели, впереди еще более тысячи гектаров, но уже собрано более 10 тысяч тон и несмотря на неблагоприятные погодные факторы, агрослужба «Массандры» обещает выполнить план валового сбора винограда на 2017 год. Точные цифры узнаем в начале ноября, но мы надеемся собрать 15,5 тысяч тонн.

Сегодня по урожайности лидируют филиал «Морское» — 55,9 ц/га, «Приветное» — 54,3 ц/га, «Ливадия» — 48,7 ц/га. Настоящей сенсацией этого года стал наш филиал «Гурзуф» — им предстоит еще уборка 20 гектаров, а план уже перевыполнен. Вместо 700 тонн они уже собрали 722. Здесь урожайность составила около 32 центнера с гектара, хотя в 2014 году была чуть выше 10! Я не буду комментировать, кто и зачем доводил виноградники до такого состояния, хотя сотрудники помнят, как им под угрозой увольнения запрещали выходить в поля и ухаживать за лозой. Сегодня мы пишем новую историю, я благодарю команду «Массандры» и всех сезонных работников, которые помогают нам собирать урожай, — написала Я. Павленко на своей странице в Facebook.

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