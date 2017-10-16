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16:21 (мск), источник: Sputnik.md

Фермеры Молдовы соберут больше винограда: куда его продадут

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В 2017 году урожай винограда оказался больше, чем в 2016-м. Об этом заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Бытка.

Источник: Sputnik.md

Как уточнил чиновник, согласно оценкам специалистов, в 2017 году со 129 тысяч гектаров фермеры соберут более 620 тысяч тонн винограда (615,7 тысяч тонн в прошлом году), в том числе 110 тысяч тонн столового винограда.

Всего, с учетом мелких фермерских и частных хозяйств, плантации виноградников в Молдове составляют около 135 тысяч гектаров.

«Из урожая этого года 7,2 тысячи тонн винограда отправлены на экспорт. Но это не весь экспорт с начала года. Наши сельхозпроизводители хранят виноград в холодильниках, откуда на экспорт пошли еще 23 тысячи тонн. Поставки осуществлялись в страны ЕС, Белоруссию, Россию и Румынию», — сказал Бытка.

Министр также подчеркнул, что стране «нужно еще очень много сделать, чтобы интерес к молдавской продукции значительно вырос, чтобы ее узнавали за границей».

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