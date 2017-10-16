В Омске собрались строить новые дорожные развязки и школу

Источник: РИА "Новости"

В сфере дорожного строительства — это создание развязок в районе улиц Новокирпичная, 6-я Станционная, Машиностроительная, а также улиц Кирова и Барабинская, чтобы разгрузить имеющиеся дороги и благоустроить территорию.

«Мы все в этом городе живем, все этими дорогами пользуемся и понимаем, что утром с Московки очень сложно утром попасть в город и, соответственно, вечером очень сложно из города через два виадука добраться домой. Там строится большое количество жилья, нагрузка на дорогу увеличивается. Речь о расширении проезжей части и “выводе” транспортных потоков», — прокомментировал председатель комитета Олег Афанасьев.

Второй объект для включения в инвестпрогу коснулся сферы ЖКХ — это строительство водовыпускных сооружений в створе улицы Богдана Хмельницкого у Горбатого. Там администрация должна построить 11 водовыпусков, но сейчас в инвестпрограмму включается только два, которые расположены рядом друг с другом в 20−26 метрах от моста. Причина этому — недостаток финансов на проведение работ, поскольку осуществляются они исключительно на средства муниципального бюджета за неимением подходящих для субсидирования региональных и федеральных программ.

Третьим объектом стало строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Амурский-2, которая позволит разгрузить школу № 81 и перевести образовательные учреждения на работу в одну смену.

«В будущем будем рассматривать при наличии средств возможности софинансирования и под другие объекты. Поскольку сами мы не потянем с нашим бюджетом», — отметила глава департамента экономической политики Ольга Парфенова.

На площадки, где в недалеком будущем начнется реконструкция и строительство, депутаты горсовета намерены выехать лично вместе со специалистами депстроя.

«Мы договорились с департаментом строительства, что мы с депутатами выедем на место. Помимо того, что мы физически место увидим, также опросим, чтобы нам предоставили эскизы, чтобы мы понимали, что там будет в конечном итоге», — подчеркнул депутат Афанасьев.