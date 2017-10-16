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16:11 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область готова расширять связи с компаниями из Германии

На территории региона развиваются 75 предприятий с участием капитала из Германии, из них около 60 работают в Новосибирске.

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Новосибирская область готова к расширению торговых и экономических связей с Германией, заявил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фричем.

«Я прекрасно знаю… какие связи существуют между нашими странами — Россией и Германией. У меня лично достаточно позитивная история взаимоотношений с немецкими партнерами на всех этапах моей карьеры. Я подтверждаю, что готов, опираясь на лучшие истории и традиции наших взаимоотношений, укреплять их и развивать», — сказал Травников.

Со своей стороны, фон Фрич отметил особый уровень взаимоотношений между немецкими и новосибирскими компаниями. По последним данным, на территории российского региона развиваются 75 предприятий с участием капитала из Германии, из них около 60 работают в Новосибирске.

Германия занимает седьмое место среди стран-торговых партнеров Новосибирской области. Основу новосибирского экспорта в 2016 году — более 50% — составили поставки минерального топлива, а также электрических машин и оборудования, продуктов неорганической химии. Из Германии в регион в основном ввозятся оборудование и механические устройства (почти 44% всего импорта), а также пластмассы и фармацевтическая продукция. По итогам первого полугодия 2017 года эти тенденции сохранились.

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