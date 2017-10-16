Новосибирская область готова расширять связи с компаниями из Германии

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Новосибирская область готова к расширению торговых и экономических связей с Германией, заявил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фричем.

«Я прекрасно знаю… какие связи существуют между нашими странами — Россией и Германией. У меня лично достаточно позитивная история взаимоотношений с немецкими партнерами на всех этапах моей карьеры. Я подтверждаю, что готов, опираясь на лучшие истории и традиции наших взаимоотношений, укреплять их и развивать», — сказал Травников.

Со своей стороны, фон Фрич отметил особый уровень взаимоотношений между немецкими и новосибирскими компаниями. По последним данным, на территории российского региона развиваются 75 предприятий с участием капитала из Германии, из них около 60 работают в Новосибирске.