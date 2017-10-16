В Севастополе официально стартовал отопительный сезон

Регулярное отопление жилых зданий включат, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет составлять менее 8 градусов или когда поступит предупреждение о резком похолодании.

Кроме того, Департаментам городского хозяйства, образования и здравоохранения, а также управлению культуры правительство Севастополя поручило ежедневно, с начала отопительного сезона и до его окончания, собирать информацию по фактам отключений от центрального отопления объектов жилфонда и социальной сферы, а при выявлении аварийных ситуаций — информировать об этом власти и городские службы.