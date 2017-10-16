В Севастополе официально стартовал отопительный сезон
В понедельник, 16 октября, в Севастополе официально стартовал отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте ГУП ГС «Севтеплоэнерго».
В понедельник, 16 октября, в Севастополе официально стартовал отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте ГУП ГС «Севтеплоэнерго».
С сегодняшнего числа начинается периодическое протапливание объектов здравоохранения и образования.
Регулярное отопление жилых зданий включат, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет составлять менее 8 градусов или когда поступит предупреждение о резком похолодании.
Кроме того, Департаментам городского хозяйства, образования и здравоохранения, а также управлению культуры правительство Севастополя поручило ежедневно, с начала отопительного сезона и до его окончания, собирать информацию по фактам отключений от центрального отопления объектов жилфонда и социальной сферы, а при выявлении аварийных ситуаций — информировать об этом власти и городские службы.
Отметим, что в начале этой недели погода нас радует. Среднесуточная температура воздуха выше установленных «восьми градусов тепла». Следовательно, отопительный сезон в Севастополе пока начат лишь теоретически.