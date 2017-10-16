КМГ рассказал о ситуации с ГСМ на автозаправках

«По Астане реализация (бензина — прим.) свободная, в остатках более двух тысяч тонн АИ-92. При этом осуществлен импорт более двух тысяч тонн из России, дополнительно около 800 тонн бензина в пути. Реализация осуществляется в свободном режиме. Что касается Казахстана, в пути имеется 12 тысяч тонн бензина АИ-92. Учитывая, что в настоящее время проводится ремонт одного из заводов, требуется обеспечение импорта, то “ҚазМұнайГаз Өнімдері” законтрактовано 45 тысяч тонн импортного российского бензина, основные поставки которого будут осуществляться на этой неделе», — сказал Тасанбаев.