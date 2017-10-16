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17:33 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов поручил контролировать в постоянном режиме работы по благоустройству дворов

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил взять под контроль ход работ по благоустройству дворов и зеленых зон.

Глава города поручил закрепить специалистов за каждым участком, где занимаются благоустройством в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первышов рассказал, что в субботу, 13 октября, без предупреждения побывал во дворе на улице Тургенева, и не увидел там ни одного рабочего. Мэр отметил, что в это время был небольшой дождь, но скопившийся на участке строительный мусор можно вывозить в любую погоду.

«Сигналы о недостаточной активности подрядчиков поступают и с других территорий. Горожане все прекрасно видят, внимательно следят за реализацией этой важной программы, и мы не должны их подвести», — сказал Первышов.

Он поставил задачу закрепить за каждым двором и каждой зеленой зоной закрепить сотрудника департамента городского хозяйства и ТЭК, который будет обязан в постоянном режиме контролировать ход работ, количество рабочих и техники, передает пресс-служба администрации Краснодара.

К 15 декабря должны завершиться работы по благоустройству пяти зеленых зон — Вишняковский сквер, площадь перед кинотеатром «Болгария», сквер «Молодежный» на КСК, бульвар Дальний, территория между Первомайским районным судом и «Екатерининским залом». Также приведут в порядок восемь жилых кварталов с придомовыми территориями от 5 до 16 многоэтажек.

Как сообщали Юга.ру, в конце сентября Евгений Первышов осмотрел двор многоэтажки на Тургенева, где создают единое архитектурное пространство.

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