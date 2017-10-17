Калининградская область в марте может подписать контракт о строительстве завода BMW

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас, помимо работы над юридическим соглашением между “Автотором” и BMW, юристы приступили к разработке специнвестконтракта, и я думаю, что в ближайшее время — сразу после заключения корпоративного соглашения — они подадут заявку на специнвестконтракт с уже готовым текстом. Время от начала рассмотрения до подписания может занимать достаточно длительное время, но в среднем это три-четыре месяца. То есть если мы, условно, в конце ноября входим, мы можем в конце февраля — начале марта подписаться», — сказал он.

Глава Калининградской области сообщил, что к строительству завода планируется приступить в 2018 году. Он пояснил, что в настоящее время «переговоры [с концерном] находятся в завершающей стадии».

Алиханов также отметил, что BMW и «Автотор» уже достигли «принципиальных договоренностей» и теперь будут юридически их закреплять. По словам губернатора, компании также «обговорили и закрепили основные модальности специнвестконтракта, и эти модальности устраивают всех». Он отметил, что соглашение по специнвестконтракту будет четырехсторонним: его подпишут концерн BMW, холдинг «Автотор», Минпромторг России и правительство области.

Как ранее сообщалось, в конце марта текущего года автоконцерн BMW заявлял о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. К июню текущего года планировалось определить параметры специального инвестиционного контракта — нового механизма поддержки иностранных и отечественных промпроизводителей, основное преимущество которого — гарантирование неизменных налоговых условий в обмен на гарантию инвестиций со стороны бизнеса. На данный момент условия и параметры специнвестконтракта определены, однако пока не разглашаются.