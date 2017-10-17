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11:38 (мск), источник: Вести.Ru

Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект

Стоимость работ на 89 улицах Санкт-Петербурга составит порядка 5 миллиардов рублей.

Всего в следующем году в северной столице планируют провести работы на 89 улицах. Общая стоимость ремонтных мероприятий составил 5 миллиардов рублей.

В программу ремонта, в частности, включены Английская набережная, Адмиралтейский проспект, набережная Фонтанки, а также Средний и Малый проспекты на Васильевском острове.

Ремонт основных магистралей города начался летом 2017 года. В текущем году предусмотрен ремонт 116 дорожных объектов стоимостью 5,2 миллиарда рублей. На данный момент осталось отремонтировать 13 объектов.

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