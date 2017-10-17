Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Стоимость работ на 89 улицах
Стоимость работ на 89 улицах
Всего в следующем году в северной столице планируют провести работы на 89 улицах. Общая стоимость ремонтных мероприятий составил 5 миллиардов рублей.
В программу ремонта, в частности, включены Английская набережная, Адмиралтейский проспект, набережная Фонтанки, а также Средний и Малый проспекты на Васильевском острове.
Ремонт основных магистралей города начался летом 2017 года. В текущем году предусмотрен ремонт 116 дорожных объектов стоимостью 5,2 миллиарда рублей. На данный момент осталось отремонтировать 13 объектов.