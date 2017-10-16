Узбекские таможенники изъяли каракулевые шкурки на 13,5 млн сумов
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Каракуль дословно переводится с тюркского как «черное озеро» (кара куль) — это кожа с мехом, снятая с ягнят породы каракуль на
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Каракуль дословно переводится с тюркского как «черное озеро» (кара куль) — это кожа с мехом, снятая с ягнят породы каракуль на
Шкуры каракуля считаются самым востребованным сырьем. Они используются для пошива изделий довольно давно. Полушубки и шубы из каракуля уже давно стали настоящим украшением зимних гардеробов.
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В ходе таможенного контроля у гражданина Узбекистана А. Зиямухаммедова не было лишнего груза, однако во время рентгеноскопии багажа сотрудники таможни обратили внимание на то, что в багаже находится большое количество однородных предметов.
При дальнейшем осмотре в чемодане были обнаружены каракулевые шкурки в общем количестве 20 штук.
Кроме того, в этот же день еще один гражданин Узбекистана Т. Маджидов попытался вывезти 25 каракулевых шкур.
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Таможенниками установлено, что стоимость каракулевых шкур высшего качества составляет более 13,5 миллиона сумов.
Напомним, с 1 июня 2017 года экспорт кожевенного сырья (включая нестандартное),
По этим фактам проводятся таможенная проверка и дознание.