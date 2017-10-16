Узбекские таможенники изъяли каракулевые шкурки на 13,5 млн сумов

Источник: Sputnik

Шкуры каракуля считаются самым востребованным сырьем. Они используются для пошива изделий довольно давно. Полушубки и шубы из каракуля уже давно стали настоящим украшением зимних гардеробов.

На пригранично-таможенном комплексе «Гишт куприк» Ташкентской области сотрудниками таможенной службы пресечен незаконный вывоз крупной партии каракулевых шкур.

В ходе таможенного контроля у гражданина Узбекистана А. Зиямухаммедова не было лишнего груза, однако во время рентгеноскопии багажа сотрудники таможни обратили внимание на то, что в багаже находится большое количество однородных предметов.

При дальнейшем осмотре в чемодане были обнаружены каракулевые шкурки в общем количестве 20 штук.

Кроме того, в этот же день еще один гражданин Узбекистана Т. Маджидов попытался вывезти 25 каракулевых шкур.

На пригранично-таможенном комплексе «Гишт куприк» Ташкентской области сотрудниками таможенной службы пресечен незаконный вывоз крупной партии каракульских шкур.

Таможенниками установлено, что стоимость каракулевых шкур высшего качества составляет более 13,5 миллиона сумов.

Напомним, с 1 июня 2017 года экспорт кожевенного сырья (включая нестандартное), пушно-мехового сырья, в том числе каракулевого (включая нестандартное) осуществляется на основании решений президента Республики Узбекистан или правительства Республики Узбекистан (указ президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему стимулированию экспорта и обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках» от 25 мая 2017 года).