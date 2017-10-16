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20:14 (мск), источник: Publika.md

В Бельцах почти две недели не вывозят мусор

Почти две недели из частного сектора в Бельцах не вывозят мусор. Невыносимый запах привлекает собак и кошек, а пакеты и пластиковые бутылки ветром отнесло на десятки метров.

Источник: Publika.md

Люди возмущены тем, что аккуратно платят за услугу, а мусор не вывозят неделями.

Представители коммунальных служб объяснили, почему мусор не вывезли вовремя.

«Все наладиться через несколько дней. Во-первых, у нас машины были в ремонте. Во-вторых, в некоторые районы не могли заехать, потому что там ремонтировали водопровод. Поэтому и выбились из графика», — cказал замглавы службы Salubrity Solution Андрей Мустацэ.

За вывоз мусора жильцы многоэтажек платят 16 леев в месяц, а в частном секторе — почти 30 леев.

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