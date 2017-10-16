В Бельцах почти две недели не вывозят мусор
Почти две недели из частного сектора в Бельцах не вывозят мусор. Невыносимый запах привлекает собак и кошек, а пакеты и пластиковые бутылки ветром отнесло на десятки метров.
Почти две недели из частного сектора в Бельцах не вывозят мусор. Невыносимый запах привлекает собак и кошек, а пакеты и пластиковые бутылки ветром отнесло на десятки метров.
Люди возмущены тем, что аккуратно платят за услугу, а мусор не вывозят неделями.
Представители коммунальных служб объяснили, почему мусор не вывезли вовремя.
«Все наладиться через несколько дней.
За вывоз мусора жильцы многоэтажек платят 16 леев в месяц, а в частном секторе — почти 30 леев.