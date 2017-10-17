Круизная линия «Сочи — Крым» может быть продлена до Стамбула в 2018 году

Планы включить посещение турецкого порта в маршрут нового круиза вдоль Черноморского побережья озвучивались еще на этапе запуска линии.

«Что касается захода в порт Стамбул, то в данный момент идут переговоры на уровне посольств и министерств иностранных дел России и Турции. Мы готовы к тому, чтобы ходить в Стамбул в следующем году», — процитировали в пресс-службе генерального директора компании-оператора «Черноморские круизы» Максима Кондратенко.

В 2018 году организаторы круизной линии также планируют сократить время перехода из Сочи в Севастополь, что даст пассажирам один дополнительный день пребывания в этом крымском городе. «Руководство компании планирует в 2018 году расширить целевую аудиторию туристов, предлагая гибкую систему скидок, а также совершенствуя познавательную и развлекательную программу на борту и в городах захода лайнера», — добавили в компании.

Итоги первой навигации

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин, после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star — комфортабельный девятипалубный теплоход-отель, оборудованный бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадкой, СПА-зоной.

Получившее имя «Князь Владимир» судно отправилось в первый круиз 11 июня. «За сезон было перевезено более 5 тыс. пассажиров. Средняя загрузка судна составила 48%, при максимально комфортной загрузке 600 пассажиров за один рейс», — подвели итоги первой навигации в компании «Черноморские круизы».

По данным оператора круизной линии, большинство пассажиров «Князя Владимира» составили семейные пары пенсионного возраста, путешествующие с внуками. Морское путешествие из Сочи в Крым в основном выбирали жители Краснодарского края, Московской области и самого Крымского полуострова.