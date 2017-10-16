Нижегородский завод «Красное Сормово» передал второе судно проекта RST27М «БФ Танкеру»

Источник: пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово"

Согласно информации, судно было спущено на воду в начале сентября 2017 года, а 13 октября был подписан акт приема-передачи танкера.

В пресс-службе напомнили, что контракт на строительство пяти судов проекта RST27М между «Красным Совмово», «БФ Танкером» и Государственной транспортной лизинговой компанией был подписан в конце 2016 года. Первое судно проекта было спущено на воду в июле 2017 года. Собеседник агентства также сообщил, что до конца октября на воду планируется спустить третье строящееся по этому контракту судно.

Судно проекта RST27М представляет собой танкер-химовоз и имеет усиленную морскую функцию. Эти суда обладают увеличенной на 800 тонн грузоподъемностью (по сравнению с проектом RST27), способны перевозить нефть и нефтепродукты, пищевые масла, также продукты нефтехимии, обеспечивая в одном рейсе перевозку трех сортов груза.

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