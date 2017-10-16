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18:53 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанцам вернули почти 3 млрд сумов незаконно взысканных средств

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана за девять месяцев этого года вернула потребителям свыше 2,98 миллиарда сумов незаконно взысканных с них средств, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

В целом за этот период в федерацию и ее региональные подразделения от граждан поступило 8173 обращения, из которых 89% были решены положительно и произведен перерасчет.

При этом по данным организации, больше всего потребители жалуются на проблемы со снабжением природным газом и электричеством. Кроме того, недовольство со стороны населения вызывают и такие вопросы как обслуживание в сфере торговли, работа коммунальных служб, водоснабжение.

«В течение января-сентября 2017 года федерация провела свыше 7,6 тысячи встреч с потребителями, в рамках которых рассмотрены заявления по вопросам жилищно-коммунальной сферы (2208), торговли (1371), системы здравоохранения (576), коммуникационной сферы (240), транспорта (307), сервисного обслуживания (242), образовательной сферы (280) и другим направлениям (2446). По 1184 жалобам и обращениям организация направила письма в соответствующие ведомства с целью их решения», — прокомментировал источник в федерации.

Еще одним новшеством в работе структуры стала служба юридической консультации «Диалог с потребителем», созданная во всех подразделениях федерации. С ее помощью с начала года по более чем 3 тысячам обращениям заявителям были разъяснены их законные права.

На сегодняшний день для эффективной организации приема обращений граждан и создания для них удобств запущена виртуальная приемная федерации. Кроме того, заявления, предложения и жалобы принимаются и в режиме онлайн через официальный сайт. Также имеется возможность обращаться в организацию по «телефону доверия» по номеру 1091.

На сегодняшний день специалисты федерации работают и над расширением географии партнерства с международными организациями. Так, например, уже в ближайшем будущем планируется вступление федерации Consumers International. Кроме того, республика начала процесс обсуждения сотрудничества с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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