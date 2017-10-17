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10:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Чиновники спрогнозировали рост средней зарплаты в Воронеже до 35 тыс рублей

Ежемесячный доход вырастет в 2018 году.

Источник: РИА "Воронеж"

Средний доход горожан составит 35 тыс. рублей в 2018 году, сообщила руководитель управления экономики Татьяна Дьяченко на оперативном совещании в воронежской мэрии в понедельник, 16 октября. Номинальная зарплата в 2017 году составит 32,2 тыс. рублей, что на 8,5% больше, чем в 2016 году. По данным Воронежстата, зарплата жителей региона с января по август 2017 года составляла 27,4 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда возрастет на 8,4% в 2017 году и составит 160, 2 млрд рублей. Согласно прогнозам, к 2017 году он достигнет 35 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составит 126,5 млрд рублей, в 2018 году — 133,3 млрд рублей. Показатели прогноза используют при разработке проекта бюджета Воронежа на 2018 год.

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