Подрядчик завершает благоустройство у дома-долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде
Подрядчик завершает благоустройство у
Подрядчик завершает благоустройство у
Согласно предоставленной информации, на «проблемном» жилом доме по ул. Пролетарская, д. 4
Вместе с тем,
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано администрацией Нижнего Новгорода. Порядок и сроки передачи ключей участникам долевого строительства будут определяться решением
Ранее сообщалось, что в 2017 году застройщики, по данным горадминистрации, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6−5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); номером 6−6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ «На улице Варварская»); номером 118 по ул. Белинского (ТСЖ «Белинка-118»); номером 4 по ул. Пролетарской («ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4»).