Подрядчик завершает благоустройство у дома-долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде

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Согласно предоставленной информации, на «проблемном» жилом доме по ул. Пролетарская, д. 4 строительно-монтажные работы завершены. «По данным на октябрь 2017 года завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, демонтировано ограждение строительной площадки. Общая строительная готовность объекта составляет 99%», — отмечает минстрой.

Вместе с тем, жилищно-строительный кооператив совместно с генподрядчиком осуществляет подготовку документов для получения заключения госстройнадзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации. Кроме того, ведется сбор документов, подтверждающих выполнение технических условий на присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций.

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано администрацией Нижнего Новгорода. Порядок и сроки передачи ключей участникам долевого строительства будут определяться решением жилищно-строительного кооператива», — добавили в министерстве.