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12:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подрядчик завершает благоустройство у дома-долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде

Подрядчик завершает благоустройство у дома-долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Источник: Reuters

Согласно предоставленной информации, на «проблемном» жилом доме по ул. Пролетарская, д. 4 строительно-монтажные работы завершены. «По данным на октябрь 2017 года завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, демонтировано ограждение строительной площадки. Общая строительная готовность объекта составляет 99%», — отмечает минстрой.

Вместе с тем, жилищно-строительный кооператив совместно с генподрядчиком осуществляет подготовку документов для получения заключения госстройнадзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации. Кроме того, ведется сбор документов, подтверждающих выполнение технических условий на присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций.

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано администрацией Нижнего Новгорода. Порядок и сроки передачи ключей участникам долевого строительства будут определяться решением жилищно-строительного кооператива», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 2017 году застройщики, по данным горадминистрации, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6−5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); номером 6−6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ «На улице Варварская»); номером 118 по ул. Белинского (ТСЖ «Белинка-118»); номером 4 по ул. Пролетарской («ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4»).

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