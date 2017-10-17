Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Одессит, покинувший Украину после Майдана: и кто из нас дурак-СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
В РФ уточнили, что такое «злоупотребление родительскими правами»
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: певец Олег Газманов попал с ДТП под Пермью
Минздрав о том, почему скорая не была у Марьянова
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
8Веселое кладбище в Румынии
12:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Индустриальный парк может быть создан на свободных площадях ГАЗа

Как сообщает пресс-служба главы региона, 16 октября на ГАЗе состоялось совещание с участием руководства минпромторга России и врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Источник: Reuters

Участники мероприятия побывали на производствах автозавода, посетили площадки по выпуску комплектующих, на которых реализуются проекты локализации и импортозамещения для отечественной отрасли автомобилестроения.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что сейчас проводится работа по созданию оптимального механизма поддержки глубоко локализованных предприятий.

«Группа ГАЗ» освоила выпуск компонентов для локализующихся в России производств: литья, штамповки, а также обработки деталей для таких потребителей как Daimler, Ford, Renault-Nissan, КАМАЗ. Это приводит к более экономичному использованию инвестиций, к более высокой экономической эффективности производств и конкурентоспособности автомобилей", — отметил Александр Морозов. Он также подчеркнул, что опыт компании будет рекомендован всем производителям, которые собирают автомобили в РФ.

Надеюсь, что новые мощности "Группы ГАЗ", особенно производства автокомпонентов, будут размещаться преимущественно у нас в регионе.
Глеб Никитин

Никити сообщил, что в ходе совещания рассматривалась возможность создания на свободных площадях Горьковского автозавода индустриального парка.

«В первую очередь, он будет ориентирован на производителей автокомпонентов, но с учетом той поддержки, которую мы сможем оказать, я думаю, что такой парк будет привлекательным и для других производителей», — сказал Глеб Никитин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь