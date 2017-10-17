Индустриальный парк может быть создан на свободных площадях ГАЗа

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Участники мероприятия побывали на производствах автозавода, посетили площадки по выпуску комплектующих, на которых реализуются проекты локализации и импортозамещения для отечественной отрасли автомобилестроения.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что сейчас проводится работа по созданию оптимального механизма поддержки глубоко локализованных предприятий.

«Группа ГАЗ» освоила выпуск компонентов для локализующихся в России производств: литья, штамповки, а также обработки деталей для таких потребителей как Daimler, Ford, Renault-Nissan, КАМАЗ. Это приводит к более экономичному использованию инвестиций, к более высокой экономической эффективности производств и конкурентоспособности автомобилей", — отметил Александр Морозов. Он также подчеркнул, что опыт компании будет рекомендован всем производителям, которые собирают автомобили в РФ.

Надеюсь, что новые мощности "Группы ГАЗ", особенно производства автокомпонентов, будут размещаться преимущественно у нас в регионе. Глеб Никитин

Никити сообщил, что в ходе совещания рассматривалась возможность создания на свободных площадях Горьковского автозавода индустриального парка.