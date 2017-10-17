Индустриальный парк может быть создан на свободных площадях ГАЗа
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Участники мероприятия побывали на производствах автозавода, посетили площадки по выпуску комплектующих, на которых реализуются проекты локализации и импортозамещения для отечественной отрасли автомобилестроения.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что сейчас проводится работа по созданию оптимального механизма поддержки глубоко локализованных предприятий.
«Группа ГАЗ» освоила выпуск компонентов для локализующихся в России производств: литья, штамповки, а также обработки деталей для таких потребителей как Daimler, Ford,
Надеюсь, что новые мощности "Группы ГАЗ", особенно производства автокомпонентов, будут размещаться преимущественно у нас в регионе.
Никити сообщил, что в ходе совещания рассматривалась возможность создания на свободных площадях Горьковского автозавода индустриального парка.
«В первую очередь, он будет ориентирован на производителей автокомпонентов, но с учетом той поддержки, которую мы сможем оказать, я думаю, что такой парк будет привлекательным и для других производителей», — сказал Глеб Никитин.