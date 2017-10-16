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19:09 (мск), источник: Sputnik

«TashkentPlaza» переходит под управление Министерства внешней торговли

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление, согласно которому у некоторых предприятий меняется подведомственность.

Источник: Sputnik

Так, АО «Халкаро Хамкорлик Маркази» и ГП РХВО «Интерсервис» переходят в структуру Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям. Ранее оба предприятия находились под управлением Министрества внешней торговли, пишет пресс-служба президента Узбекистана.

В свою очередь Министерство внешней торговли в рамках своих подразделений будет заведовать другими учреждениями, а именно АО «Узсаноатэкспорт» получает ТЦ «TashkentPlaza», а на баланс АО «Узтрейд» перейдет зона отдыха АО «Халкаро Хамкорлик Маркази».

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