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20:15 (мск), источник: Publika.md

Продавцы стали поднимать цены на дрова в преддверии отопительного сезона

Чем ближе отопительный сезон, тем дороже становятся дрова. Продавцы говорят, что мера эта вынужденная, так как леса мало, а спрос большой. Цены зависят от породы древесины.

Источник: Publika.md

«650 леев стоит складометр дров хвойных и 750 леев — твёрдых пород».

Продавцы говорят, что в конце сентября дрова подорожали почти на 150 леев.

«Скоро зима, холодно, сезон».

«Сейчас еще даже не начали дрова в лесах заготавливать».

Несмотря на повышение цен, продажи, по словам торговцев, увеличились почти вдвое.

«Летом может быть два-три покупателя в день, а может и ни одного. А теперь даже по шесть клиентов в день бывает».

«Посмотрим, какая будет зима. Если топить придется три месяца, уйдет шесть складометров дров, а на четыре месяца — все восемь».

В свою очередь, представители агентства «Moldsilva» говорят, что к заготовке дров приступили только две недели назад. Складометр акации прямо в лесу стоит 550 леев. На рынке он будет стоит почти вдвое больше, правда дрова будут уже распилены.

До конца года Moldsilva планирует заготовить 650 тысяч складометров дров, что почти на 23 тысячи больше, чем в 2016.

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