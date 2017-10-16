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19:59 (мск), источник: РБК

Правительство потратит еще 200 млрд руб. на погашение оборонных кредитов

За счет дополнительных доходов и сэкономленных расходов бюджет в 2017 году получит 273 млрд руб., доступные для распределения, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Более 70% решено направить на погашение кредитов ОПК.

Источник: Reuters

Правительство вновь поможет оборонным предприятиям расплатиться с банками по кредитам, взятым для выполнения гособоронзаказа. Как рассказал на слушании в бюджетном комитете Госдумы министр финансов Антон Силуанов, 200 млрд руб. до конца 2017 года пойдут на досрочное погашение кредитов ОПК за счет федерального бюджета, передает корреспондент РБК. «Мы поможем предприятиям [ОПК], которые ранее залезли в кредитные схемы, решить этот вопрос раньше», — заявил Силуанов.

Аналогичное решение принималось правительством год назад, но тогда были погашены кредиты оборонных предприятий на сумму порядка 800 млрд руб., что привело к росту бюджетных расходов по разделу «Национальная оборона» до рекордных 3,78 трлн руб.

«Мы видим, что по целому ряду позиций, расходов, возникла экономия, которая может быть также использована для перераспределения [средств] на приоритетные цели. Всего для распределения у нас есть 273 млрд руб.», — сказал министр, имея в виду поправки в бюджет 2017 года. Названная Силуановым сумма складывается из прогнозируемого увеличения доходов 2017 года, не относящихся к нефтегазовым, на 125,7 млрд руб. и экономии по расходам в объеме 148 млрд руб. По словам Силуанова, это позволяет направить 200 млрд руб. дополнительно на решение задач в области обороны и безопасности, а именно на закрытие так называемой «кредитной схемы» оборонных предприятий. В прошлом году Силуанов говорил, что остаток этих кредитов должен быть погашен в 2020 году и что государство тоже может погасить эти кредиты раньше срока.

Эти кредиты брались предприятиями ОПК в 2011—2014 годах под государственные гарантии. По данным Института Гайдара, за этот период банки выдали оборонным предприятиям кредитов под госгарантии на сумму 1,22 трлн руб. Крупнейшими кредиторами были Сбербанк (542 млрд руб.) и ВТБ (541 млрд руб.), остальная часть была предоставлена Газпромбанком и Внешэкономбанком.

В ноябре 2016 года Силуанов объяснял: «Мы принципиально решаем вопрос задолженности предприятий по государственному оборонному заказу, которая образовалась в результате использования так называемых кредитных схем для более быстрого, опережающего финансирования предприятий, осуществляющих поставки в Вооруженные силы необходимой военной техники. Этот механизм сработал, но в результате действия этого механизма более триллиона рублей кредитной задолженности скопилось у предприятий оборонно-промышленного комплекса, и мы предлагаем в текущем году расчистить наибольший объем этой задолженности и погасить эту кредитную задолженность предприятий перед банками».

Ранее РБК сообщал, что сентябрьские поправки в федеральный бюджет 2017 года предусматривают увеличение расходов по разделу «Национальная оборона» на 179, но тогда были погашены кредиты оборонных предприятий на сумму порядка 800 млрд руб., это увеличение приходится на закрытую часть. В итоге общие расходы на оборону в 2017 году составят 3, но тогда были погашены кредиты оборонных предприятий на сумму порядка 800 млрд руб., или 3,3% ВВП, следует из поправок.

В 2016 году дополнительные расходы на погашение кредитов ОПК тоже проходили по закрытым статьям бюджета, поэтому сказать точно, сколько потратило на это правительство, невозможно. По данным Счетной палаты, в 2016 году была списана задолженность по государственным гарантиям на общую сумму 1,03 трлн руб. Силуанов говорил в ноябре 2016 года, что в целом задолженность ОПК перед коммерческими банками составляет 1 трлн руб. «Мы в этом году [2016 году] 800 миллиардов из этого триллиона предлагаем погасить, а 200 миллиардов пока остаются до 2020 года», — говорил министр.

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19 сентября© Ньюстюб
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