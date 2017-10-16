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20:46 (мск), источник: Kazinform

Запас овощей для сдерживания роста цен создан в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Для того, чтобы зафиксировать низкие цены, на которые не повлияет межсезонье, в Караганде создали стабилизационный фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, этот фонд позволит сдержать рост цен на социально значимые продукты. В частности, на склад уже сейчас завезены 742 тонны картофеля. В социальных павильонах этот картофель продают по 74 тенге за килограмм, на сельскохозяйственных ярмарках, которые начались в области, его можно будет купить по 70 тенге.

В Караганде городские власти заключили меморандумы с двумя поставщиками крупного супермаркета, которые готовы еженедельно завозить 120−130 тонн картофеля по фиксированной цене. Она для покупателей не будет превышать 90 тенге.

На сегодняшний день в стабилизационный фонд уже заложено 902 тонны овощей, среди которых 742 тонны картофеля, 100 тонн моркови и 60 тонн лука. Эти товары будут продавать в социальных павильонах по фиксированным ценам.

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