Запас овощей для сдерживания роста цен создан в Караганде

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, этот фонд позволит сдержать рост цен на социально значимые продукты. В частности, на склад уже сейчас завезены 742 тонны картофеля. В социальных павильонах этот картофель продают по 74 тенге за килограмм, на сельскохозяйственных ярмарках, которые начались в области, его можно будет купить по 70 тенге.



В Караганде городские власти заключили меморандумы с двумя поставщиками крупного супермаркета, которые готовы еженедельно завозить 120−130 тонн картофеля по фиксированной цене. Она для покупателей не будет превышать 90 тенге.



На сегодняшний день в стабилизационный фонд уже заложено 902 тонны овощей, среди которых 742 тонны картофеля, 100 тонн моркови и 60 тонн лука. Эти товары будут продавать в социальных павильонах по фиксированным ценам.