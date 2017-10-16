Запас овощей для сдерживания роста цен создан в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Для того, чтобы зафиксировать низкие цены, на которые не повлияет межсезонье, в Караганде создали стабилизационный фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Для того, чтобы зафиксировать низкие цены, на которые не повлияет межсезонье, в Караганде создали стабилизационный фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в
В Караганде городские власти заключили меморандумы с двумя поставщиками крупного супермаркета, которые готовы еженедельно завозить 120−130 тонн картофеля по фиксированной цене. Она для покупателей не будет превышать 90 тенге.
На сегодняшний день в стабилизационный фонд уже заложено 902 тонны овощей, среди которых 742 тонны картофеля, 100 тонн моркови и 60 тонн лука. Эти товары будут продавать в социальных павильонах по фиксированным ценам.