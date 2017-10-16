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23:35 (мск), источник: Ежедневник.by

Азербайджан потеснил Турцию на белорусском рынке труда

По данным МВД, за девять месяцев этого года в Беларусь въехало 12 252 мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Китай и Украина по-прежнему занимают два первых места по их числу.

Источник: Ежедневник.by

В январе-сентябре в Беларуси зарегистрировано 4 056 мигрантов-трудящихся из Китая и 3 489 — из Украины.

В первую восьмерку также входят россияне (1 659), граждане Узбекистана (422), Армении (292), Азербайджана (281), Литвы (240) и Казахстана (210).

По сравнению с началом года в ней не оказалось представителей Турции, которых заменили азербайджанцы.

За границу на работу белорусы предпочитают уезжать в Россию (4764 человека), Польшу (2100), США (465), Литву (287), Германию (177), Финляндию (99), Чехию (61) и Китай (58) .

Всего в этом периоде на заработки отправились 8 187 белорусов.

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