Рост цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток обеспокоил ФАС

В соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина ФАС в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России.

«Компания “Аэрофлот” оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», — сказано в релизе.

«В ФАС России подчеркивают, что прежде всего озабочены резким всплеском цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток», — говорится в сообщении.

В службе надеются, что ответы остальных авиакомпаний будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы «Аэрофлота». Все полученные данные будут тщательно проанализированы для установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты.