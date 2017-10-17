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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Рост цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток обеспокоил ФАС

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обеспокоена резким ростом цен на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток, сообщается на официальном портале службы.

В соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина ФАС в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России.

«Компания “Аэрофлот” оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», — сказано в релизе.

«В ФАС России подчеркивают, что прежде всего озабочены резким всплеском цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток», — говорится в сообщении.

В службе надеются, что ответы остальных авиакомпаний будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы «Аэрофлота». Все полученные данные будут тщательно проанализированы для установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты.

О результатах анализа ФАС России сообщит после его завершения.

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