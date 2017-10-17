Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018−2020 годы

«Когда правительство РФ приступало к работе над этим документом, то, безусловно, стояли две основные цели. Первое — это поддержать снизившиеся за период кризиса доходы населения, реальные доходы населения, которые в период 2015—2016 годов были существенно ниже, чем не только планы, но и рост инфляции, поэтому основная задача была в том, чтобы помочь поддержать через бюджетный сектор, через другие стимулы в частном секторе с тем, чтобы доходы населения начали расти. Вторая задача — для того, чтобы решить первую, необходимо обеспечить экономический рост» — приводит ТАСС слова министра.