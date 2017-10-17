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01:33 (мск), источник: Известия

Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018−2020 годы

Основными целями федерального бюджета России на 2018−2020 годы является увеличение реальных доходов населения и стимулирование экономического роста, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Источник: РИА "Новости"

«Когда правительство РФ приступало к работе над этим документом, то, безусловно, стояли две основные цели. Первое — это поддержать снизившиеся за период кризиса доходы населения, реальные доходы населения, которые в период 2015—2016 годов были существенно ниже, чем не только планы, но и рост инфляции, поэтому основная задача была в том, чтобы помочь поддержать через бюджетный сектор, через другие стимулы в частном секторе с тем, чтобы доходы населения начали расти. Вторая задача — для того, чтобы решить первую, необходимо обеспечить экономический рост» — приводит ТАСС слова министра.

По словам Силуанова, Минфин ожидает рост реальных зарплат на 4,1% в 2018 году, а рост реальных доходов населения на 2,3%.

Кроме того, предусмотрена и индексация социальных выплат на 4%, что выше темпов инфляции текущего года.

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Проект федерального бюджета РФ на 2018 год предусматривает доходы в размере 15,26 трлн руб. и расходы в 16,53 трлн руб., дефицит ожидается на уровне 1,27 трлн руб.

В 2019 году доходы бюджета ожидаются на уровне 15,53 трлн руб., расходы — 16,53 трлн руб., дефицит — 819,1 млрд руб.

В 2020 году прогнозируемый объем доходов составит 16,53 трлн руб., расходов — 17,53 трлн руб., дефицит — 869,9 млрд руб.

Ранее портал iz.ru сообщал, что экономика РФ сохранит тренд на рост.

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