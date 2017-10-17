Дальний Восток в 2018 году получит субсидию на авиаперевозки

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Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.

В 2018 году Правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Соответствующее поручение подписал президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Транспортная доступность — один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов — связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета.

Как отметил президент России Владимир Путин, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт». С 2010 года для Дальнего Востока действует программа субсидирования авиаперевозок. За восемь лет число таких маршрутов выросло почти в три раза. Вместе с тем, как заметил глава государства, «в этом году возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов».

«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране», — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, «очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача». Отдельной задачей является, по мнению национального лидера, обеспечение пассажирского сообщения дальневосточных островов с материком. «Это напрямую касается Камчатского края, где сейчас действует только авиация, хотя есть огромные возможности для использования морских путей», — уточнил он.

В 2016 году при финансировании в 4,4 млрд рублей по трем федеральным программам субсидирования авиаперевозок перевезено 634 509 пассажиров, в 2017 году при 4,02 млрд. рублей — 450 000 пассажиров. Выделяемые средства не обеспечивают всех граждан льготных категорий билетами по спецтарифу, продажи которых на Дальнем Востоке были закрыты с 1 июня 2017 г. в связи с полным освоением авиакомпаниями выделенных из федерального бюджета средств.

Также минвостокразвития России обсуждает с ПАО «Аэрофлот» вопрос продления до 2025 года действия «плоских тарифов» из Москвы по пяти дальневосточным направлениям: в г. Владивосток, г. Петропавловск-Камчатский, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Магадан (13 200 рублей в одну сторону, 22 000 рублей — туда-обратно).