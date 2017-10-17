Дальний Восток в 2018 году получит субсидию на авиаперевозки
Соответствующее поручение подписал Президент России.
Соответствующее поручение подписал Президент России.
Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.
В 2018 году Правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Соответствующее поручение подписал президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета, сообщили ИА AmurMedia в
«Транспортная доступность — один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов — связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Как отметил президент России Владимир Путин, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт». С 2010 года для Дальнего Востока действует программа субсидирования авиаперевозок. За восемь лет число таких маршрутов выросло почти в три раза. Вместе с тем, как заметил глава государства, «в этом году возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов».
«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране», — сказал Владимир Путин.
По словам главы государства, «очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача». Отдельной задачей является, по мнению национального лидера, обеспечение пассажирского сообщения дальневосточных островов с материком. «Это напрямую касается Камчатского края, где сейчас действует только авиация, хотя есть огромные возможности для использования морских путей», — уточнил он.
Также минвостокразвития России обсуждает с ПАО «Аэрофлот» вопрос продления до 2025 года действия «плоских тарифов» из Москвы по пяти дальневосточным направлениям: в г. Владивосток, г.
Напомним, 6 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного