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04:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Тендер на разработку проекта дороги на Ольхоне объявили в Иркутской области

В Иркутской области объявлен тендер на разработку проекта дороги на Ольхоне. Это участок областной трассы Баяндай — Хужир со 124-го по 153-й километр.

Источник: Вести Иркутск

Условия публикует сайт госзакупок. Начальная цена контракта — более 21 миллиона рублей. Работы, в том числе госэкспертиза, должны быть выполнены до 1 июля 2019-го. Финансирование разбито на три года. Средства — областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до конца октября. Напомню, на плохие дороги жители острова пожаловались Владимиру Путину во время его прямой линии. Президент поручил принять меры.

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