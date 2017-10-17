Тендер на разработку проекта дороги на Ольхоне объявили в Иркутской области

Условия публикует сайт госзакупок. Начальная цена контракта — более 21 миллиона рублей. Работы, в том числе госэкспертиза, должны быть выполнены до 1 июля 2019-го. Финансирование разбито на три года. Средства — областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до конца октября. Напомню, на плохие дороги жители острова пожаловались Владимиру Путину во время его прямой линии. Президент поручил принять меры.