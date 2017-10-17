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07:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появится новая дорожная развязка

Строительство необходимо в связи с застройкой Московки.

Источник: РИА "Новости"

В минувший понедельник, 16 октября, депутаты Омского горсовета обсудили реконструкцию автодороги и строительство путепровода между транспортными развязками по улицам Новокирпичная — 6-я Станционная — Машиностроительная — Кирова — Барабинская. Строительство последнего необходимо в связи с активной жилой застройкой на Московке.

Олег Афанасьев, председатель комитета:

— Мы все в этом городе живем, все этими дорогами пользуемся и понимаем, что утром с Московки очень сложно попасть в город и, соответственно, вечером очень сложно из города через два виадука добраться домой. Там строится большое количество жилья, нагрузка на дорогу увеличивается. Речь о расширении проезжей части и «выводе» транспортных потоков.

В ходе работ планируется благоустройство прилегающих территорий. Так, здесь появятся линии наружного освещения, ливневая канализация, пешеходные тротуары и многое другое.

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