В Омске появится новая дорожная развязка

В минувший понедельник, 16 октября, депутаты Омского горсовета обсудили реконструкцию автодороги и строительство путепровода между транспортными развязками по улицам Новокирпичная — 6-я Станционная — Машиностроительная — Кирова — Барабинская. Строительство последнего необходимо в связи с активной жилой застройкой на Московке.

— Мы все в этом городе живем, все этими дорогами пользуемся и понимаем, что утром с Московки очень сложно попасть в город и, соответственно, вечером очень сложно из города через два виадука добраться домой. Там строится большое количество жилья, нагрузка на дорогу увеличивается. Речь о расширении проезжей части и «выводе» транспортных потоков.