В Омске появится новая дорожная развязка
Строительство необходимо в связи с застройкой Московки.
Строительство необходимо в связи с застройкой Московки.
В минувший понедельник, 16 октября, депутаты Омского горсовета обсудили реконструкцию автодороги и строительство путепровода между транспортными развязками по улицам Новокирпичная — 6-я Станционная — Машиностроительная — Кирова — Барабинская. Строительство последнего необходимо в связи с активной жилой застройкой на Московке.
Олег Афанасьев, председатель комитета:
— Мы все в этом городе живем, все этими дорогами пользуемся и понимаем, что утром с Московки очень сложно попасть в город и, соответственно, вечером очень сложно из города через два виадука добраться домой. Там строится большое количество жилья, нагрузка на дорогу увеличивается. Речь о расширении проезжей части и «выводе» транспортных потоков.
В ходе работ планируется благоустройство прилегающих территорий. Так, здесь появятся линии наружного освещения, ливневая канализация, пешеходные тротуары и многое другое.