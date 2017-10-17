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05:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские аграрии продолжают битву за урожай

Уборка этого года в Красноярском крае превратилась в борьбу за урожай. Из-за продолжительных дождей и ранних снегопадов аграриям не удалось уложиться в оптимальный срок, сейчас в пострадавших районах введён режим ЧС.

Источник: Вести - Красноярск

Такой негодной осени в Красноярском крае не было уже пять лет. В сентябре выпадало до 515 процентов от месячной нормы осадков, а потом вообще пошёл снег, который практически остановил работы. На данный момент неубранными остаются 25% краевых полей.

Сегодня в крае от плохой погоды пострадали 130 тысяч гектаров в 12 районах края. Аграриям приходится буквально бороться за каждый колосок. Комбайны не могут убирать хлеб и сильно возросли затраты на просушивание мокрого зерна, кое-где совсем не осталось горючего. Только в одном сельхозпредприятии Тюльковское недобрали 3 тысяч тонн пшеницы. Из-за погодных катаклизмов урожайность упала до критических 8 центнеров с гектара — затраты не окупаются.

В пострадавших районах края правительством введён режим ЧС. Но некоторые муниципалитеты, как например, Балахта ввели его на несколько дней раньше, чтобы мобилизоваться. Это позволяет крестьянам отсрочить выплату по кредитам и сдвинуть налоговые платежи. Свою помощь пострадавшим районам обещает и государство.

«Пострадавшие районы получат компенсацию, в том числе из федерального бюджета. На это потребуется минимум порядка полумиллиарда рублей. Сейчас оформление соответствующих документов практически завершено, надеемся на понимание и федерального руководства. И по своей краевой линии сделаем всё необходимое», — заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Тем не менее, в краевом минсельхозе считают, что двухмиллионную отметку собранного урожая всё же удастся перевалить; это означает, что зерна хватит и булка хлеба в магазине не подорожает.


Дмитрий БЫЗОВ

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