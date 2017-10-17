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05:32 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жильцы красноярской пятиэтажки сэкономили на ремонте подъездов

Жители одного из домов Красноярска сэкономили больше 150 тысяч на ремонте, взявшись за него сами. Управляющая компания выставила нереальную сумму за косметическое преображение подъездов. Собственники решили сделать всё без посредников, и не прогадали.

Источник: Вести - Красноярск

Этот дом 80 года постройки, сделать здесь нужно было действительно очень многое. Председатель совета дома Галина Васильевна говорит, что залог их успеха — в дружбе между соседями и неравнодушии.

О каком успехе речь? Да вот об этом. Жильцы могут похвастаться собственными подъездами. Им повезло, что в доме всего 26 квартир, но порой сложно организовать и пять человек. У председателя Галины Туровой получилось объединить всех. А поводом стали отказы в ремонте управляющей компании. 10 лет жилищники говорили: денег на счёте многоэтажки нет, предлагали взять кредит. Сумму же за косметический ремонт выставили космическую.

«Насчитали 205 тысяч. Мы посмотрели, за работу было насчитано 34 тысячи, а остальное всё на материалы. Мы понимаем, что КЧ фасадное, качественное, нужно 100 банок. Мы посчитали, что таких денег у нас нет», — рассказала председатель совета дома 50 по пр. Мира Галина Турова.

Решили делать сами. Смета, составленная жильцами, изрядно отличалась от той, что предоставили специалисты «Жилфонда». 33 тысячи против 200 — экономия более чем приличная: в шесть раз. Несмотря на то, что в доме в основном владельцы пожилые, по три тысячи нашла каждая семья.

Когда отремонтировали один подъезд, жители второго также изъявили желание. Опыт этого дома показывает: никто лучше самих владельцев не позаботится о собственном жилье. А управляющим компаниям доверять можно, только тщательно проверяя.

Мария СЕМЁНОВА



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