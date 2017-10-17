Жильцы красноярской пятиэтажки сэкономили на ремонте подъездов

Этот дом 80 года постройки, сделать здесь нужно было действительно очень многое. Председатель совета дома Галина Васильевна говорит, что залог их успеха — в дружбе между соседями и неравнодушии.



О каком успехе речь? Да вот об этом. Жильцы могут похвастаться собственными подъездами. Им повезло, что в доме всего 26 квартир, но порой сложно организовать и пять человек. У председателя Галины Туровой получилось объединить всех. А поводом стали отказы в ремонте управляющей компании. 10 лет жилищники говорили: денег на счёте многоэтажки нет, предлагали взять кредит. Сумму же за косметический ремонт выставили космическую.



«Насчитали 205 тысяч. Мы посмотрели, за работу было насчитано 34 тысячи, а остальное всё на материалы. Мы понимаем, что КЧ фасадное, качественное, нужно 100 банок. Мы посчитали, что таких денег у нас нет», — рассказала председатель совета дома 50 по пр. Мира Галина Турова.



Решили делать сами. Смета, составленная жильцами, изрядно отличалась от той, что предоставили специалисты «Жилфонда». 33 тысячи против 200 — экономия более чем приличная: в шесть раз. Несмотря на то, что в доме в основном владельцы пожилые, по три тысячи нашла каждая семья.



Когда отремонтировали один подъезд, жители второго также изъявили желание. Опыт этого дома показывает: никто лучше самих владельцев не позаботится о собственном жилье. А управляющим компаниям доверять можно, только тщательно проверяя.



Мария СЕМЁНОВА







