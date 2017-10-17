Хабаровские предприниматели будут платить за землю больше в пять раз

Источник: Восток Медиа

Предприниматели и промышленники Хабаровска уже начали готовиться к новым финансовым условиям — земельный налог для некоторых вырастет в пять раз. Льготы, которыми они могли пользоваться с 2004 года, отменили на заседании городской думы сегодня, 17 октября. Частных лиц эти нововведения не затронут.

Ранее для промышленных и транспортных предприятий налог с учётом послабления варьировался от 0,1% до 1%, теперь все они будут отдавать 1,5% от кадастровой стоимости земли. За счёт такой реформы в бюджет города, по предварительным расчётам, поступит дополнительно около ста миллионов рублей.

По словам заместителя директора финансового департамента администрации города Натальи Фёдоровой, Хабаровск имеет самые низкие ставки по налогам, сравнительно с другими субъектами Дальнего Востока и Сибири. Следовательно, приток денег в муниципальный бюджет тоже наиболее скудный, считает чиновник.

Вопрос насчёт эффективности принятых поправок оказался дискуссионным.

«Налоги увеличивать надо, но столь резкая их динамика может привести к неоднозначным результатам. И привести не только к увеличению притока налогов в бюджет, но и их уменьшению. Так как в таком давящем режиме промышленные предприятия не смогут эффективно осуществлять свою деятельность», — отметил депутат Александр Мшвилдадзе.

Однако сто миллионов рублей, которые теряет бюджет в настоящее время за отсутствием нужного объёма налогов, могут значительно сказаться на качестве жизни хабаровчан.

«Наш бюджет социально-ориентированный. И недоимка в такую сумму имеет большое значение. В эти жернова попадёт незащищённый сектор: дворовые территории, строительство школ. У нас впереди целый год, мы будем работать и придём к компромиссу», — сообщил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук.