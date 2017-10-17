ОмГУПС нашёл подрядчика для достройки бассейна

Фирме предстоит выполнить окраску ферм (решетчатые металлоконструкции, состоящие из соединенных стержней), отделку чаши бассейна и помещений здания, устройство внутренних инженерных сетей и ограждающих конструкций, электропрогрева водостока, автоматики вентсистем и пожарных клапанов, монтаж системы водоотведения (ливневая канализация), наружных сетей освещения, спортивного оборудования, благоустройство прилегающей территории, пусконаладочные работы, испытания гидроизоляции чаши, ограждающих конструкций и материалов благоустройства, сдачу объекта в эксплуатацию. Кроме того, подрядчику нужно будет поработать и над конструктивными решениями объекта.