ОмГУПС нашёл подрядчика для достройки бассейна
Объект должны сдать осенью 2018 года.
Объект должны сдать осенью 2018 года.
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) нашёл подрядчика для достройки бассейна. Подряд достался ООО «ГРСП «Магнит» из
Согласно протоколу аукциона стоимость работ обойдётся ОмГУПСу в 37,45 млн рублей. Объект должны сдать 30 сентября 2018 года.
Фирме предстоит выполнить окраску ферм (решетчатые металлоконструкции, состоящие из соединенных стержней), отделку чаши бассейна и помещений здания, устройство внутренних инженерных сетей и ограждающих конструкций, электропрогрева водостока, автоматики вентсистем и пожарных клапанов, монтаж системы водоотведения (ливневая канализация), наружных сетей освещения, спортивного оборудования, благоустройство прилегающей территории, пусконаладочные работы, испытания гидроизоляции чаши, ограждающих конструкций и материалов благоустройства, сдачу объекта в эксплуатацию. Кроме того, подрядчику нужно будет поработать и над конструктивными решениями объекта.
Отметим, что тендер на достройку бассейна объявлялся неоднократно. Впервые это было сделано в мае этого года, однако тогда аукцион отменили.