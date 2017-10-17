Контейнерную улицу для малого бизнеса открывают в Новосибирске
Новосибирские бизнесмены начали заселять контейнерную улицу. Это новый формат коммерческого пространства — на площадке в 500 квадратных метров разместят морские контейнеры.
Новосибирские бизнесмены начали заселять контейнерную улицу. Это новый формат коммерческого пространства — на площадке в 500 квадратных метров разместят морские контейнеры.
В них арендаторы смогут обустроить офисы,
Первый резидент — кофейня. Горячие напитки, сэндвичи, десерты. У Станислава Пузырникова по городу несколько мобильных точек продажи кофе. Эта первая стационарная —
— Мы его искали порядка месяца. Я объехал и пересмотрел все базы контейнеров, которые только продавались в городе. Либо цены были очень дорогие, либо это была
На идею создать такую улицу в Новосибирске директора центра дизайна подтолкнули кварталы развлечений и торговли в европейских городах. Там формат оказался и популярным, и выгодным. Сработает и в Сибири — уверен бизнесмен. Резидентам предлагают зайти в проект или со своим контейнером и платить только за аренду земли, либо начать работать в уже готовом контейнере. Аренда будет стоить от одной до двух тысяч рублей за квадратный метр.
— Мы задаем полностью концепцию. Каждый резидент согласовывает с нами
Вслед за кофейней в контейнер из синего грузовика переедет продавец бургеров. Третьим резидентом станет магазин французской мебели.
— Риск, я думаю, есть. Но больше мы делаем акцент на том, что это новинка, и и людям это будет интересно, -отметила предприниматель Оксана Кожевникова.
Независимые эксперты тоже говорят о рисках. Улица Фабричная, где должна появиться контейнерная улица, не самое проходное место в городе.
— Это не
Инициаторы проекта уверяют: