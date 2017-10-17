Контейнерную улицу для малого бизнеса открывают в Новосибирске

В них арендаторы смогут обустроить офисы, шоу-румы, студии дизайна, кофейни. Первые резиденты уже начали работать, авторы идеи рассчитывают, что смогут повторить европейских опыт — там бизнес такого формата процветает. А вот эксперты в успехе предприятия пока сомневаются.

Первый резидент — кофейня. Горячие напитки, сэндвичи, десерты. У Станислава Пузырникова по городу несколько мобильных точек продажи кофе. Эта первая стационарная — что-то вроде эксперимента. Для удобства клиентов. Обошлось в 300 тысяч рублей плюс стоимость самого контейнера — порядка 60 тысяч. Купить его было не просто.

— Мы его искали порядка месяца. Я объехал и пересмотрел все базы контейнеров, которые только продавались в городе. Либо цены были очень дорогие, либо это была какая-то не кондиция. У контейнера должен быть интересный внешний вид. По крайней мере, без видимых дефектов, — говорит предприниматель Станислав Пузырников.

На идею создать такую улицу в Новосибирске директора центра дизайна подтолкнули кварталы развлечений и торговли в европейских городах. Там формат оказался и популярным, и выгодным. Сработает и в Сибири — уверен бизнесмен. Резидентам предлагают зайти в проект или со своим контейнером и платить только за аренду земли, либо начать работать в уже готовом контейнере. Аренда будет стоить от одной до двух тысяч рублей за квадратный метр.

— Мы задаем полностью концепцию. Каждый резидент согласовывает с нами дизайн-проект. Как снаружи, так и изнутри. Вообще контейнер — удивительное архитектурное строение, из них можно строить дома в 10 этажей, каркас у них очень мощный, — говорит автор проекта Дмитрий Яухман.

Вслед за кофейней в контейнер из синего грузовика переедет продавец бургеров. Третьим резидентом станет магазин французской мебели.

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— Риск, я думаю, есть. Но больше мы делаем акцент на том, что это новинка, и и людям это будет интересно, -отметила предприниматель Оксана Кожевникова.

Независимые эксперты тоже говорят о рисках. Улица Фабричная, где должна появиться контейнерная улица, не самое проходное место в городе.

— Это не какая-то замечательная пешеходная зона. И с парков поблизости не так много. Зимой вряд ли рядовой новосибирец, просыпаясь, будет думать: почему я еще не на Фабричной? Если так сделать — отлично, этот бизнес имеет место быть, и он будет очень успешным. Если этого не будет — просто от того, что там появятся ларьки, люди туда не приедут, — считает бизнес-эксперт Григорий Сосновский.