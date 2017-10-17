Новосибирский авиационный завод передал ВКС РФ очередную партию самолетов
Это фронтовые бомбардировщики концерна «Сухой».
Это фронтовые бомбардировщики концерна «Сухой».
С аэродрома новосибирского завода имени Чкалова 16 октября вылетела группа фронтовых бомбардировщиков Су-34 для передачи машин
«Действующий государственный контракт с Минобороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития», — пояснила ТАСС
Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Всего военные получат до около 200 таких машин.
Су-34 обладает мощными
Самолет уже прошел испытания в боевых условиях, где показал себя с наилучшей стороны. Первый опыт применения Су-34 был во время конфликта в Южной Осетии. Тогда его использовали как летающую платформу с системами радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО противника. Эта задача была выполнена, от чего грузинские