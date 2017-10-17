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08:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский авиационный завод передал ВКС РФ очередную партию самолетов

Это фронтовые бомбардировщики концерна «Сухой».

С аэродрома новосибирского завода имени Чкалова 16 октября вылетела группа фронтовых бомбардировщиков Су-34 для передачи машин Военно-Космическим силам России. Это уже вторая партия самолетов данной марки за 2017 год, которые завод, работающий в составе концерна «Сухой», передает в боевые части.

«Действующий государственный контракт с Минобороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития», — пояснила ТАСС пресс-служба концерна «Сухой».

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Всего военные получат до около 200 таких машин.

Су-34 обладает мощными тактико-техническими характеристиками. Его боевая нагрузка может достигать восьми тонн, а радиус действия 1100 километров. Скорость машины составляет 1900 км/ч, а потолок 17 000 метров. Самолет приспособлен к работе с неподготовленных аэродромов, где нет средств электропитания для запуска двигателей, что существенно расширяет его боевой радиус и усиливает эффект неожиданного появления над театром военных действий (ТВД). В конструкции Су-34 сделан упор на безопасность пилотов, они защищены титановой бронёй. Совершенно нестандартно для отечественных машин решен вопрос работы и отдыха пилотов в кабине. Например, в полете члены экипажа могут встать, принять пишу. В кабине есть туалет.

Самолет уже прошел испытания в боевых условиях, где показал себя с наилучшей стороны. Первый опыт применения Су-34 был во время конфликта в Южной Осетии. Тогда его использовали как летающую платформу с системами радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО противника. Эта задача была выполнена, от чего грузинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) потеряли свою эффективность. После, выпущенной с Су-34 специальной противорадиолокационной ракетой ключевая радиолокационная станция (РЛС) противника.

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