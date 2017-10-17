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07:14 (мск), источник: Informburo.kz

На 90% упал объём вывезенных из Казахстана долларов

С начала этого года объём вывезенных за границу долларов упал на 90%.

ЦБ: $ 57.0861   -0.53 € 67.2988   -0.84 ММВБ: $ 57.3050   +0.14 € 67.6325   -0.01

Сколько иностранной валюты ввезено в Казахстан и вывезено из страны с начала этого года, подсчитали специалисты агентства Ranking.kz.

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С января по август этого года объём ввезённых в Казахстан долларов значительно превосходит объём вывезенной из РК американской валюты, тогда как в прошлом году была вывезена рекордная сумма за последние пять лет — 940,0 млн долларов. За восемь месяцев этого года объём вывезенной суммы уменьшился на 90,4%, до 90,1 млн долларов.

Ввезено в Казахстан 1,8 млрд долларов, это в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Евро также показало рост среди ввезённых валют — с начала года по август в Казахстан ввезли 182,3 млн евро, это на 65,1% больше, чем за январь-август 2016 года.

А вот вывезли за пределы республики евро меньше, чем в прошлом году, когда была зафиксирована самая максимальная сумма за последние пять лет (97,3 млн евро), — всего 15,5 млн евро.

Рублей ввезли на сумму 22,9 млрд. Рост за год составил всего 8,3%. Вывезли 4,1 млрд рублей.

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