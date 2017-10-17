На 90% упал объём вывезенных из Казахстана долларов
С начала этого года объём вывезенных за границу долларов упал на 90%.
С начала этого года объём вывезенных за границу долларов упал на 90%.
Сколько иностранной валюты ввезено в Казахстан и вывезено из страны с начала этого года, подсчитали специалисты агентства Ranking.kz.
С января по август этого года объём ввезённых в Казахстан долларов значительно превосходит объём вывезенной из РК американской валюты, тогда как в прошлом году была вывезена рекордная сумма за последние пять лет — 940,0 млн долларов. За восемь месяцев этого года объём вывезенной суммы уменьшился на 90,4%, до 90,1 млн долларов.
Ввезено в Казахстан 1,8 млрд долларов, это в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Евро также показало рост среди ввезённых валют — с начала года по август в Казахстан ввезли 182,3 млн евро, это на 65,1% больше, чем за
А вот вывезли за пределы республики евро меньше, чем в прошлом году, когда была зафиксирована самая максимальная сумма за последние пять лет (97,3 млн евро), — всего 15,5 млн евро.
Рублей ввезли на сумму 22,9 млрд. Рост за год составил всего 8,3%. Вывезли 4,1 млрд рублей.