На 90% упал объём вывезенных из Казахстана долларов

Сколько иностранной валюты ввезено в Казахстан и вывезено из страны с начала этого года, подсчитали специалисты агентства Ranking.kz.

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С января по август этого года объём ввезённых в Казахстан долларов значительно превосходит объём вывезенной из РК американской валюты, тогда как в прошлом году была вывезена рекордная сумма за последние пять лет — 940,0 млн долларов. За восемь месяцев этого года объём вывезенной суммы уменьшился на 90,4%, до 90,1 млн долларов.

Ввезено в Казахстан 1,8 млрд долларов, это в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Евро также показало рост среди ввезённых валют — с начала года по август в Казахстан ввезли 182,3 млн евро, это на 65,1% больше, чем за январь-август 2016 года.

А вот вывезли за пределы республики евро меньше, чем в прошлом году, когда была зафиксирована самая максимальная сумма за последние пять лет (97,3 млн евро), — всего 15,5 млн евро.