Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Экс-жена Марьянова рассказала о последнем разговоре с ним - СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
08:24 (мск), источник: VN.ru

Крыму, Москве и Дальнему Востоку первым дадут купюры 200 и 2000 рублей

Новые банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей поступят в оборот в Новосибирской области к декабрю. На купюрах изображены достопримечательности Дальнего Востока и Крыма. В минувшие выходные в Сибирском ГУ банка России прошел день открытых дверей. Гостям показали, как выглядят новые банкноты, а также провели лекции по финансовой грамотности.

ЦБ: $ 57.0861   -0.53 € 67.2988   -0.84 ММВБ: $ 57.3050   +0.14 € 67.6325   -0.01

Зеленая двухсотка и синяя двухтысячная — к новым банкнотам россияне будут привыкать еще какое-то время. Дизайн отличается значительно: увеличен шрифт, добавлены системы защиты от подделок. На купюре номиналом 200 рублей изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На двухтысячной — космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке. Массово в оборот новые банкноты поступят в декабре.

— Новые банкноты сначала появятся на Дальнем Востоке, в Крыму и Москве. А в дальнейшем поступят во все другие регионы, — говорит начальник Сибирского ГУ банка России Николай Морев.

В Сибирском управлении не исключают, что двухсотки и двухтысячные могут появиться в Новосибирской области и раньше в единичных экземплярах, если их завезут из других регионов. На Дне открытых дверей гостям рассказали, как проверить новые купюры на подлинность. Безусловно, эти банкноты мошенники начнут подделывать не скоро. А вот отличить фальшивую пятитысячную 1997 года от настоящей можно и без специальной техники. Именно эти купюры, в основном, печатают фальшивомонетчики.

— Максимально яркий источник света, окно, лампа — поднимаем и контролируем водяной знак. Получается, что внутри водяного знака плавно изменяются тона — от темных к светлым. Основным критерием подлинности банкноты является наличие более светлых участков внутри водяного знака, — говорит главный эксперт Сибирского ГУ банка России Вячеслав Вилков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также можно самостоятельно проверить изменение цветов на гербе купюры, наличие магнитной ленты и микроперфорации. В программе Дня открытых дверей в управлении банка России состоялись лекции по истории денежного обращения, основам финансового планирования, а также демонстрировалась кассовая техника. Гости смогли даже побывать внутри инкассаторской машины и примерить снаряжение охранников.

Машина инкассации пятого класса бронирования — деньги и драгоценные металлы сотрудники перевозят в заднем отсеке. Этот автомобиль способен выдержать прямое попадание из автомата Калашникова. Интересно, что в колесах машины установлены дополнительные пластиковые контуры — это позволяет авто уехать с места нападения даже в случае пробития колеса.

День открытых дверей прошел по всей России. В Новосибирске закрытую зону посетили около 200 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Торговые центры нарушают закон, запрещая видеосъемку
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь