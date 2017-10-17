Крыму, Москве и Дальнему Востоку первым дадут купюры 200 и 2000 рублей

Зеленая двухсотка и синяя двухтысячная — к новым банкнотам россияне будут привыкать еще какое-то время. Дизайн отличается значительно: увеличен шрифт, добавлены системы защиты от подделок. На купюре номиналом 200 рублей изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На двухтысячной — космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке. Массово в оборот новые банкноты поступят в декабре.

— Новые банкноты сначала появятся на Дальнем Востоке, в Крыму и Москве. А в дальнейшем поступят во все другие регионы, — говорит начальник Сибирского ГУ банка России Николай Морев.

В Сибирском управлении не исключают, что двухсотки и двухтысячные могут появиться в Новосибирской области и раньше в единичных экземплярах, если их завезут из других регионов. На Дне открытых дверей гостям рассказали, как проверить новые купюры на подлинность. Безусловно, эти банкноты мошенники начнут подделывать не скоро. А вот отличить фальшивую пятитысячную 1997 года от настоящей можно и без специальной техники. Именно эти купюры, в основном, печатают фальшивомонетчики.

— Максимально яркий источник света, окно, лампа — поднимаем и контролируем водяной знак. Получается, что внутри водяного знака плавно изменяются тона — от темных к светлым. Основным критерием подлинности банкноты является наличие более светлых участков внутри водяного знака, — говорит главный эксперт Сибирского ГУ банка России Вячеслав Вилков.

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Также можно самостоятельно проверить изменение цветов на гербе купюры, наличие магнитной ленты и микроперфорации. В программе Дня открытых дверей в управлении банка России состоялись лекции по истории денежного обращения, основам финансового планирования, а также демонстрировалась кассовая техника. Гости смогли даже побывать внутри инкассаторской машины и примерить снаряжение охранников.

Машина инкассации пятого класса бронирования — деньги и драгоценные металлы сотрудники перевозят в заднем отсеке. Этот автомобиль способен выдержать прямое попадание из автомата Калашникова. Интересно, что в колесах машины установлены дополнительные пластиковые контуры — это позволяет авто уехать с места нападения даже в случае пробития колеса.