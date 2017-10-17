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08:20 (мск), источник: Om1.ru

Объявлен аукцион на выполнения работ, требуемых для консервации омского метро

Начальная цена государственного контракта 127,2 млн рублей.

В Омске планируется консервация первого пускового участка первой линии городского метрополитена. Об этом «Новому Омску» сообщил замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий Михаил Дубровин.

В сообщении идет речь о консервации станций «Библиотека имени А. С. Пушкина», «Заречная», «Кристалл», «Туполевская» и «Рабочая». Варианты консервации проработаны в связи с ограниченными возможностями бюджета Омской области.

Отметим, что перед консервацией, по правилам утвержденным федеральным правительством, необходимо провести работы, чтобы объект был безопасен для населения и окружающей среды.
Для этого был объявлен аукцион на 127,2 млн, но он не состоялся из-за отсутствия заявок. В начале октября порталу «Омск Здесь» в управлении заказчика сообщили, что проведут повторные торги. Нона сегодняшний день информации о новом аукционе нет.

Михаил Дубровин, заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий региона:

 — Указанные средства будут направлены на выполнение строительно-монтажных работ на объектах, в том числе: сооружение конструкций в котловане станции «Заречная» (перегонные тоннели, частично конструкции станционного комплекса, вентходок; завершение сооружения венткиоска венткамеры на перегоне станция «Заречная» — станция «Кристалл» и ликвидация строительной площадки; ликвидацию строительной площадки станции «Библиотека им. А. С. Пушкина» с планировкой территории. (Цитата по «Новому Омску»).

Напомним, специалисты Ростехнадзора провели проверку омского метро и установили, что есть вероятность обрушения магистрали на улице Коневы и дома на проспекте Комарова, 15/1. Поэтому метро необходимо законсервировать.

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