Объявлен аукцион на выполнения работ, требуемых для консервации омского метро
Начальная цена государственного контракта 127,2 млн рублей.
Начальная цена государственного контракта 127,2 млн рублей.
В Омске планируется консервация первого пускового участка первой линии городского метрополитена. Об этом «Новому Омску» сообщил замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий Михаил Дубровин.
В сообщении идет речь о консервации станций «Библиотека имени А. С. Пушкина», «Заречная», «Кристалл», «Туполевская» и «Рабочая». Варианты консервации проработаны в связи с ограниченными возможностями бюджета Омской области.
Отметим, что перед консервацией, по правилам утвержденным федеральным правительством, необходимо провести работы, чтобы объект был безопасен для населения и окружающей среды.
Для этого был объявлен аукцион на 127,2 млн, но он не состоялся
Михаил Дубровин, заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий региона:
— Указанные средства будут направлены на выполнение
Напомним, специалисты Ростехнадзора провели проверку омского метро и установили, что есть вероятность обрушения магистрали на улице Коневы и дома на проспекте Комарова, 15/1. Поэтому метро необходимо законсервировать.