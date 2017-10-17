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07:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области построят завод по разведению осетровых

Региональное правительство предоставит госгарантии заводу по выращиванию рыб осетровых пород в Еткульском районе.

Сразу два проекта по строительству рыбных заводов реализуют на Южном Урале, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». На начальном этапе компании-инвестору удалось привлечь к финансированию чешских партнеров.

Предприятие мощностью 350 тонн рыбной продукции и 10 тонн пищевой икры в год хотят запустить уже в следующем году. Первая рыба в промышленных бассейнах должна появиться летом. Для реализации этих планов компания планирует взять кредит. В правительстве области решили поддержать проект.

«Мы рассмотрим варианты поддержки этого важного для Челябинской области проекта, тем более, что с нашей позиции развитие рыбоводства также значимо, как развитие любой другой подотрасли в животноводстве», — пояснил губернатор Борис Дубровский.

Добавим, еще одно предприятие, по выращиванию и переработке клариевого сома, планируют построить в Челябинске. Для этого уже выкуплена площадка на бывшей ЧГРЭС. Инвестор намерен производить здесь не менее 10 тысяч тонн рыбной продукции в год.

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