В Челябинской области построят завод по разведению осетровых

Сразу два проекта по строительству рыбных заводов реализуют на Южном Урале, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». На начальном этапе компании-инвестору удалось привлечь к финансированию чешских партнеров.

Предприятие мощностью 350 тонн рыбной продукции и 10 тонн пищевой икры в год хотят запустить уже в следующем году. Первая рыба в промышленных бассейнах должна появиться летом. Для реализации этих планов компания планирует взять кредит. В правительстве области решили поддержать проект.

«Мы рассмотрим варианты поддержки этого важного для Челябинской области проекта, тем более, что с нашей позиции развитие рыбоводства также значимо, как развитие любой другой подотрасли в животноводстве», — пояснил губернатор Борис Дубровский.