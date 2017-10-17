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08:08 (мск), источник: Коммерсантъ

КСП Перми выявила нарушения в МКУ «Управление технического заказчика»

Контрольно-счетная палата (КСП) Перми выявила нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ «Управление технического заказчика».

Как установили аудиторы, расходование бюджетных средств с несоблюдением установленного порядка составило 3,7 млн руб., излишнее расходование бюджетных средств — 1,4 млн руб.

Закупка товаров в сумме 4,7 млн руб. была произведена без применения конкурсных процедур. Также были выявлены факты использования служебного автотранспорта без оформления путевых листов, недостоверности путевых листов и завышения пройденного пробега служебным автотранспортом. Итоги проверки направлены в прокуратуру и главе Перми.

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