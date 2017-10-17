КСП Перми выявила нарушения в МКУ «Управление технического заказчика»

Закупка товаров в сумме 4,7 млн руб. была произведена без применения конкурсных процедур. Также были выявлены факты использования служебного автотранспорта без оформления путевых листов, недостоверности путевых листов и завышения пройденного пробега служебным автотранспортом. Итоги проверки направлены в прокуратуру и главе Перми.