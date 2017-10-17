Росавтодор профинансирует приоритетные объекты Пермского края

Источник: РИА "Новости"

В ходе совещания было отмечено, что Росавтодор окажет финансовую поддержку ключевых проектов строительства и ремонта дорожной сети региона в следующем году.

Почти половину целевых трансфертов, около 1 млрд рублей, из дорожного фонда России предполагается выделить Пермскому краю на продолжение реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Данная сумма на принципах паритетного финансирования будет удвоена за счёт регионального бюджета. В течение ноября на пермском портале «Управляем вместе» пройдут общественные обсуждения списка дорог и улиц для ремонта по данной программе в следующем сезоне. Жители края смогут выбрать приоритетность объектов, а также предложить необходимые дополнения и корректировки адресного перечня.

По словам Максима Решетникова, уже в этом году граждане увидели положительный эффект и изменения в части качества дорог.

Благодаря запуску проекта «Безопасные и качественные дороги» за сезон удалось отремонтировать беспрецедентные объёмы — более 138 километров трасс на территории края. В результате в нормативное состояние приведено 56% дорог Пермской агломерации. При этом качество выполненных работ подтверждено лабораторным контролем.

Как отметил Роман Старовойт, помимо ремонта дорог в 2018 году будет поддержано и новое строительство. Для этого 150 млн руб. из федерального бюджета предусмотрено на создание объездной дороги вокруг города Чусового. Кроме того, в рамках бюджетных корректировок обсуждается возможность предоставления Пермскому краю софинансирования инвестиционного проекта по строительству моста через реку Чусовая в размере 1,5 млрд руб. Напомним, что в рамках концессионного соглашения в период 2018—2020 годов общий объём федеральной поддержки на возведение моста составит 9,577 млрд руб.

На обустройство новых дорог в сельских поселениях в следующем году Росавтодор предоставит Пермскому краю 200 млн руб. Еще 376 млн руб. из федерального фонда будет выделено на региональные сельские дороги в 2019—2020 годах. Для увеличения объёмов ввода нового строительства Росавтодор также разработал новые нормативы для дорог с низкой интенсивностью движения с оптимальными геометрическими параметрами, организацией разъездных карманов и другими техническими решениями, которые позволяют сократить стоимость строительства такой дороги до 5 млн руб. за километр.

Кроме того, Роман Старовойт рассказал о планах ведомства по продолжению реконструкции участков федеральной трассы Пермь — Екатеринбург.

Летом следующего сезона будет введён в эксплуатацию участок от Лобаново до Кояново (20 — 27 км) с расширением проезжей части. Кроме того, уже разработана проектная документация на реконструкцию трассы с 47-го по 85-й километр. Первый этап работ с 47-го по 58-й километр планируется сдать в эксплуатацию в 2020 г.