В Шербакульском районе Омской области сняли карантин по АЧС
1,6 млн рублей потратил район на отчуждение больных животных.
1,6 млн рублей потратил район на отчуждение больных животных.
В Шербакульском районе Омской области сняли карантин по АЧС. Об этом сообщает
Накануне, 16 октября, Александр Бурков объявил, что карантин в Шербакульском районе по истечении месяца снят. У аграриев появилась возможность провести промышленный убой в ЛПХ 1350 голов здоровых свиней — это около 150 тонн мяса.
Напомним, что АЧС было выявлено в Шербакульском районе 17 сентября. За это время ликвидировали почти 2,5 тыс. свиней. Затраты района на отчуждение животных и
Отметим, что в Омской области в связи с ликвидацией поголовья населению уже выплачено более 92,6 млн. рублей. По прогнозам, после снятия карантина во всех населенных пунктах эта сумма составит не менее 150 млн. рублей.
«Выплаты должны проводиться вовремя, как часы. Я сам выращивал свиней в детстве, и знаю, что лишиться скотины — болезненный вопрос. Люди боятся, что деньги проедят, и не будет у них ни средств, ни скотины к весне», — заметил глава региона Александр Бурков.