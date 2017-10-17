Источник: РИА "Новости"

В Шербакульском районе Омской области сняли карантин по АЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Накануне, 16 октября, Александр Бурков объявил, что карантин в Шербакульском районе по истечении месяца снят. У аграриев появилась возможность провести промышленный убой в ЛПХ 1350 голов здоровых свиней — это около 150 тонн мяса.

Напомним, что АЧС было выявлено в Шербакульском районе 17 сентября. За это время ликвидировали почти 2,5 тыс. свиней. Затраты района на отчуждение животных и санитарно-технические мероприятия составили более 1,6 млн. рублей.

Отметим, что в Омской области в связи с ликвидацией поголовья населению уже выплачено более 92,6 млн. рублей. По прогнозам, после снятия карантина во всех населенных пунктах эта сумма составит не менее 150 млн. рублей.