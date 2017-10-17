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08:49 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские дорожники требуют взыскать 12,5 млн с проектировщика городских улиц

Первое заседание состоится в ноябре.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск красноярских дорожников о взыскании пени с проектировщиков ремонта городских улиц.

Муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» в сентябре 2017 обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект», которые выполняли контракт по проектированию городских улиц, пеню в размере 12 492 198 рублей. Сообщается, что поводом для иска стали некачественно выполненные подрядчиком работы.

Суд дважды оставлял без движения исковое заявление дорожников, так как оно подавалось с нарушением требований. Первое заседание по делу состоится 7 ноября 2017 года.

Напомним, «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» занималось проектированием расширения дороги в районе переулка Боготольский, а также разработкой ливневой канализации на улице Авиаторов.

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