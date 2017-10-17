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09:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На месте «дома Лебедева» в Челябинске построят гостиницу

Центр Челябинска избавят еще от одного заброшенного здания к саммитам ШОС и БРИКС.

Источник: Reuters

Накануне глава города Евгений Тефтелев заявил, что постройка на пересечении улиц Свободы и Труда, так называемый «дом Лебедева» станет гостиницей. Сейчас власти ищут инвестора, готового достроить этот дом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Настрой такой, чтобы продолжить строительство этого объекта. Эксперты дали заключение, что он реально вписывается в конгресс-холл, который мы предполагаем построить в виде хорошей гостиницы, а она будет необходима под предстоящие ШОС и БРИКС», — прокомментировал мэр.

Добавим, что привести в порядок чиновники намерены и Парковый. По крайней мере, начать там благоустройство. В этом году планируется сделать дорогу к новой школе и детскому саду. Этого жители добиваются уже давно.

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