На месте «дома Лебедева» в Челябинске построят гостиницу
Центр Челябинска избавят еще от одного заброшенного здания к саммитам ШОС и БРИКС.
Центр Челябинска избавят еще от одного заброшенного здания к саммитам ШОС и БРИКС.
Накануне глава города Евгений Тефтелев заявил, что постройка на пересечении улиц Свободы и Труда, так называемый «дом Лебедева» станет гостиницей. Сейчас власти ищут инвестора, готового достроить этот дом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Настрой такой, чтобы продолжить строительство этого объекта. Эксперты дали заключение, что он реально вписывается в
Добавим, что привести в порядок чиновники намерены и Парковый. По крайней мере, начать там благоустройство. В этом году планируется сделать дорогу к новой школе и детскому саду. Этого жители добиваются уже давно.