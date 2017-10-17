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09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе закрыли все паромные переправы

В Бельском речном пороходстве закрыли навигационный сезон.

В Уфе на зиму закрылись все паромные переправы через реки.

О безусловно важной для всех уфимских дачников информации новости в городской «Службе Спасения 112» .

— В связи с завершением сезона навигации-2107 16 октября этого года все речные паромные переправы Уфы прекратили свою работу, — гласит сообщение на сайте ведомства.

Напомним, что всего на территории Уфы работают семь пассажирских и одна грузовая речная переправа через реки Уфимка и Белая. В это года навигационный сезон открылся 29 апреля.

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