В Уфе закрыли все паромные переправы

В Уфе на зиму закрылись все паромные переправы через реки.

О безусловно важной для всех уфимских дачников информации новости в городской «Службе Спасения 112» .

— В связи с завершением сезона навигации-2107 16 октября этого года все речные паромные переправы Уфы прекратили свою работу, — гласит сообщение на сайте ведомства.